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Bakan Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Bakan Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
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02 Nisan 2023 - 17:07

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Kurum, “İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Depreme dayanıklı konutlarımızı vatandaşa teslim edeceğiz” dedi.

Bakan Kurum’un konuşmasından satır başları şöyle:

Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşüm sürecini sürdüreceğiz. Bağcılar’da bugün teslim ettiğimiz konutlarımız vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İstanbul bize Fatih’in emanetidir. Belediyelerimizle, vatandaşlarımızla gönül gönüle çalışıyoruz. Güçlü İstanbul için Yarın değil hemen şimdi diyoruz. İstanbul’u güvenli hale getirmek için, Esenler’de 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. 2 bin konutun anahtarını teslim ettik. TOKİ’de de etap etap teslim edeceğiz. Buradaki rezerv konutlarımızı da Bağcılar’daki yeşil alanlar için sizlerin hizmetine sunacağız.

Üsküdar’da Çamlıca Camisi’nin eteklerinde örnek bir proje yürütüyoruz. Çamlıca Cami’mizin silüetine yakışacak çalışma yürütüyoruz. Fikirtepe’de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren dönüşüm projesi yürütüyoruz. Etap etap vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Gaziosmanpaşa’da 5 bin konutluk proje yürütüyoruz. İstanbul’un 7 tepesinde 90 bin konutumuzun dönüşümü çalışmalarına devam ediyoruz. 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelmizi sürdüreceğiz.

Kutlu davamızın şehrine söz veriyoruz, varsın birileri kenstsel dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar. Biz kentsel dönüşüm vatandaşımızın canıdır, malıdır diyeceğiz.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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