Bakan Dönmez’den doğal gaz açıklaması! Net tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Mart ayında kendi gazımızı kullanabiliriz” dedi. Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin ise “Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz” ifadelerini kullandı.