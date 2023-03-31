Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştü
1 views
31 Mart 2023 - 10:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, “Finlandiya, NATO’nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak” ifadesini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, “Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız” açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte 5 günlük hava durumu haritasıMeteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte 5 günlük hava durumu haritası
100. yıl yarışı başladı100. yıl yarışı başladı
Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor!Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor!
GEL BAKALIM KEMAL!GEL BAKALIM KEMAL!
Sefo’nun babasından olay yorum! Melisa Döngel’e aileden veto: Bunu mu buldun?Sefo’nun babasından olay yorum! Melisa Döngel’e aileden veto: Bunu mu buldun?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekliye maaş artışı yasalaştı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte 5 günlük hava durumu haritası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
100. yıl yarışı başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu, emekli olunca yerini kızına bırakacak: Yüzünde annesinin güzelliğinden izler var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beni sürekli aldatıyor diye ağlamıştı: Artık komşu olarak yaşayacaklar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrendiği gerçekle bir kez daha yıkıldı: Gece yarısı sürpriz misafir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD tarihinde bir ilk! Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meclis’in en renkli talipleri… Oyuncu da var şarkıcı ve futbolcu da
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !