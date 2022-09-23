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Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması… ‘Çözüm aşamasına geldik’

Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması… ‘Çözüm aşamasına geldik’
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23 Eylül 2022 - 16:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız.” dedi. Emeklikle Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, “Çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilgin, “Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ’i ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arslan ile görüştü. HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Bakan Bilgin, Arslan ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Asgari Ücret konusunda Bakan Bilgin, “Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

“EYT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Emeklikle Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, “EYT sorunu 1999 öncesi işe başlayanların karşılaştığı emeklilikle ilgili bir sorun. Onların prim gün sayısını doldurmuş olan, yılını doldurmuş olanların karşılaştığı bir sorun. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

“90 BİN TAŞERON İŞÇİNİN KAMUYA ALINMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA TAMAMLANDI”

696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için de çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bilgin, “Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim” dedi.

“VERGİ DİLİMİNDE DÜZENLEME YAPILABİLİR”

Maaşlarda uygulanan vergi dilimi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Bakan Bilgin, “Toplu sözleşmelerde sendikacılarımızın bize söylediği bir şey var. ‘Biz toplu sözleşmelerde elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz’ diyorlar. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşmelerimiz var. Bu konu da önemli bir konudur” ifadelerine yer verdi.

Vergi diliminde yapılacak düzenlemenin oranının sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:

“Özellikle vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilen ücretin yılsonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi.”

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