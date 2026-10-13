Bahçeli’den Olay Sözler: Fon Krizinde Gerçekleri Açıklayın!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen partisinin grup toplantısında fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlgili devlet kurumlarına kamuoyunu bilgilendirme çağrısı yapan Bahçeli, “Devletimizin ilgili kurumları; olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı” dedi.

“Güven ortamını sabote etmek isteyenler devrede”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Bahçeli, bu doğrultuda atılan adımların ciddiyet ve samimiyetle sürdürüleceğini ve sürecin tamamlanacağını ifade etti.

Türkiye’yi zayıflatmaya yönelik sistemli girişimlerin bulunduğunu belirten Bahçeli, bazı çevrelerin terör ve şiddet yoluyla toplumsal ayrışma yaratmayı, ekonomiyi istikrarsızlaştırmayı ve devleti güçsüzleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye’de sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerin de devrede olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin yolundan, Türk milletinin ise kararından geri dönmeyeceğini dile getirdi.

Yunanistan’ın silahlanma politikasını eleştirdi

Bölgesel gelişmelere de değinen Bahçeli, Yunanistan’ın silahlanma stratejisini eleştirdi. Atina’daki siyasetçilerin Türkiye ile dostluk ve karşılıklı saygı ilişkilerinin, İsrail’den satın alınacak silah ve mühimmattan daha değerli olduğunu anlamaları gerektiğini söyledi.

Yunanistan’ın bölgede kalıcı barış ve huzur istiyorsa komşularıyla dostane ilişkiler kurması gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin haklarının ve Kıbrıs Türk Devleti’nin egemenliğinin tanınmasının önemine dikkat çekti.

Bahçeli, Yunanistan’ın hangi ülkeyle ittifak kurarsa kursun ve hangi silahları alırsa alsın, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Fon soruşturmaları hakkında ne söyledi?

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, yargıya ve ilgili kurumlara güvendiklerini belirterek adaletin doğru ve hızlı şekilde tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Muhalefeti eleştiren MHP Genel Başkanı, muhalefetin yönettiği belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve diğer usulsüzlük iddiaları karşısında fon krizinin siyasi amaçlarla kullanılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Türkiye’nin kamu yönetiminde, siyasette ve farklı alanlarda arınma ve hukuki hesaplaşma döneminden geçtiğini belirten Bahçeli, kamu malına zarar verenlerin ve kamu kaynaklarını kötüye kullananların sorumluluktan kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

“İlgili kurumlar kamuoyunu bilgilendirmeli”

Bahçeli, fon soruşturmalarıyla ilgili kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Hukuki açıdan netleşen konuların vatandaşlarla paylaşılmasının ve yolsuzluğun boyutunun açıklanmasının önemine dikkat çekti.

MHP lideri, “Devletimizin ilgili kurumları; olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, haklı ile haksızın, doğru ile yanlışın ayırt edilmesini sağlayacak etkili bir iletişim stratejisinin uygulanması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecinde yönlendirilmiş gündemler nedeniyle odağını kaybetmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda önümüzdeki yasama dönemine değinen Bahçeli, milleti daha mutlu, devleti ise daha güçlü kılmak için çalışacaklarını ifade etti.