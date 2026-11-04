Bahar Şahin’den Sosyal Medyadaki Nefret Yorumlarına Tepki

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, katıldığı YouTube programının ardından sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara sessiz kalamadı. Sarp Bozkurt’un YouTube kanalında yayınlanan Acı Sohbet programına konuk olan oyuncu, program sonrasında karşılaştığı eleştiriler ve nefret dolu mesajlar nedeniyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, kendisine yöneltilen yorumların sınırı aştığını belirterek oldukça sinirli olduğunu dile getirdi.

YouTube Programının Ardından Tepkilerle Karşılaştı

Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde oyuncu Sarp Bozkurt’un YouTube kanalında yayınlanan Acı Sohbet programına katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, çekimlerin oldukça keyifli geçtiğini ifade etti.

Ancak programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlar, Şahin’in tepkisine neden oldu.

Ünlü oyuncu, çekim sırasında birçok bölümün özellikle çıkarıldığını belirterek hem menajerinin hem de Sarp Bozkurt ve ekibinin yanlış anlaşılabilecek görüntülerin paylaşılmaması için hassas davrandığını söyledi.

“Ağzıma Hakim Olamayacağım Diye Korkuyorum”

Kendisine yönelik yorumlara oldukça sinirlendiğini dile getiren Bahar Şahin, açıklamasında duygularını kontrol etmek istediğini belirtti.

Şahin, söyleyeceği sözleri dikkatlice seçerek paylaşmak istediğini ifade ederken yaşadığı öfkenin boyutunu şu sözlerle anlattı:

“Sinirlerime hakim olmak istiyorum ve söyleyeceğim her şeyi süzgeçten geçirip, montajlayıp öyle paylaşmak istiyorum. Çünkü o kadar sinirliyim ki ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum.”

“Bir İnsanı Ne Kadar Sürede Tanıyabilirsiniz?”

Sosyal medyada yapılan yorumların insanların kişilikleri hakkında kesin yargılara varmak için yeterli olmadığını savunan oyuncu, özellikle nefret ve öfke içeren mesajlara tepki gösterdi.

Bahar Şahin, bir insanın yalnızca birkaç dakikalık görüntüler üzerinden değerlendirilmesini eleştirerek sosyal medyada yapılan yorumların kişilik haklarına zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü oyuncu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bir insanı ne kadar sürede tanıyabilirsiniz? 1 dakikada mı, 30 dakikada mı ya da bir YouTube programının altına yazılacak nefret ve öfke dolu gerçekleştiği birkaç cümleyle mi?”

“Sosyal Medya Hakaret Etme Hakkı Vermez”

Bahar Şahin, açıklamasının sonunda sosyal medyanın ifade özgürlüğü sağladığını ancak bunun insanlara hakaret etme hakkı tanımadığını belirtti.

Oyuncu, “Sosyal medya size fikirlerinizi ifade etme hakkı verir. Bir insanın onurunu, gururunu ayaklar altına alma hakkını vermez.” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Şahin’in açıklamaları kısa sürede dikkat çekerken ünlü oyuncunun kendisine yönelik yorumlara verdiği yanıt magazin gündeminde de konuşulmaya başladı.