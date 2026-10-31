Bahar Şahin’den Olay Yaratan Rol İtirafı: “Edep Ya Hu, Ahlak Hiç mi Yok?”

Oyuncu Bahar Şahin, konuk olduğu programda kendisine teklif edilen bir rolün senaryosunu anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle karakterin hikâyesindeki olay örgüsünü eleştiren Şahin, senaryoyu okuduğunda yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Bahar Şahin, Sarp Bozkurt’la Acı Sohbet programının yeni bölümüne konuk oldu. Kariyerinden ve oyunculuk yolculuğundan söz eden ünlü oyuncu, kendisine gelen projeler ve rol teklifleri hakkında da konuştu.

Ceren Karaçay karakterinden sonra benzer roller geldi

Şahin, Zalim İstanbul dizisinde hayat verdiği Ceren Karaçay karakterinin ardından yapımcıların kendisine çoğunlukla benzer karakterler teklif ettiğini söyledi. Kötü karakterlerin senaryolarda yeterince başarılı işlenmediğini belirten oyuncu, yalnızca oyunculuk performansının bir karakteri güçlü hâle getirmeye yetmediğine dikkat çekti.

Kendisine sunulan bazı projelerde senaryonun karakteri haklı gösterecek şekilde oluşturulmasının beklendiğini anlatan Şahin, bu yaklaşımın her zaman başarılı olmadığını ifade etti.

Teklif edilen rolün hikâyesine tepki gösterdi

Bahar Şahin, kendisine teklif edilen rollerden birinin hikâyesini anlatırken özellikle karakterin yaşayacağı ilişkiye tepki gösterdi. Şahin, senaryoda canlandırması istenen karakterin, hayatını kaybeden ablasının eşine âşık olduğunu belirterek bu durumun nasıl haklı gösterilebileceğini sorguladı.

Ünlü oyuncu, söz konusu hikâyeye ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ölen ablasının kocasına âşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki bu nasıl haklı çıkabilir? Edep ya hu! Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor.”

Şahin’in bu sözleri programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

“Sen ne kadar iyi olursan ol, güzel işlenmiyor”

Oyuncu, başarılı bir performansın ortaya çıkmasında senaryo ve yönetmenliğin önemini de vurguladı. Bazı hikâyelerin yeterince iyi yazılmadığını ve karakterlerin doğru şekilde oluşturulamadığını söyleyen Şahin, oyuncunun bütün çabasına rağmen projenin eksik kalabileceğini belirtti.

Bahar Şahin, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol güzel işlenmiyor” ifadelerini kullandı.

Şahin’in kendisine teklif edilen rolün hikâyesine yönelik eleştirileri ve oyunculuk sektöründeki senaryo anlayışına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.