Babam yüzünden alkolik oldum

Reha Muhtar’ın kızı isyan etti! Kendisini alkole babasının alıştırdığını ve şiddet gördüğünü iddia etti. Çektiği videoda yaşadığı her şeyi anlatan genç kız kendine zarar vermeye başladığını da anlattı. Bir dönem akıl hastanesinde kaldığını ve bu günleri hala unutamadığını söylüyor. Videonun tamamında şunları dillendiriyor:

Ben ağlayarak, bağırarak amacımı bildirmek istemiyorum. Çünkü bu hiçbir şey yapmayacak. En çok yapacağı şey aaa bu kız deli diyecekler.

Ben gerçekten sakin bir şekilde anlatmak istiyorum. Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orada alkole alıştım. Ben yaptığım her kötü şeye orada alıştım.

On yaşında bir alkolik kızı düşünebiliyor musunuz? Bence düşünemiyorsunuz. Ben şu anda on dört yaşındayım. Hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Akıl hastanesine gittim kendimi öldürmeye çalıştığım için.

Benim midemi yıkadılar. Midemi yıkadılar. Evet, neden? Kendimi öldürmeye çalıştım çünkü. İlaç ala ala. kendimi öldürmeye çalışıyordum. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Hayatımda kötü bir şey olmasaydı ben bunu yapar mıydım? Hayır.

O yüzden lütfen sizden rica ediyorum. Ne olur? Beni babama geri götürmeyin. Çünkü ben bunu hak etmiyorum bir kere. Hak etmiyorum. Bence kimse o adamla yaşamayı hiçbir şekilde, ne kadar kötü insanlar olsalar da hak etmiyorlar.

Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum. Kafam güzel gidiyordum. Kollarım

kanaya kanaya gidiyordum kesmekten. Ve babam bunların hiçbirini bile görmedi. Eğer gerçekten iyi bir baba olsaydı bunu fark etmez miydi? Bence fark ederdi. Hiçbir şey fark etmedi. Fark ettiği zaman da hiçbir şey yapmadı.

Yardıma ihtiyacım olduğunu hiçbir şekilde söylemedim. İyi bir baba olsaydı fark ederdi ve yardım ederdi bana ama etmedi. Üstüne bir de beni dövdü.

İntihara kalkışan genç kız babasının evine dönmek istemiyor.