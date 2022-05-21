Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol’de Rusya’ya karşı direnişi sürdüren Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna askerlerinin son grubunun da teslim alındığını, fabrikanın tamamen boşaltıldığını duyurdu. Azovstal’un düşüşü ile kentin tamamının Rusya’nın eline geçtiği ve Moskova’nın Donbas savaşında önemli bir avantaj kazandığı belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Azovstal çelik fabrikasındaki son Ukraynalı askerlerin de teslim olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, “Azov taburuna bağlı bir grup Ukraynalı askerin 21 Nisan’dan bu yana bloke ettiği Mariupol’deki Azovstal fabrikası tamamen özgürleştirildi. Askerlerin saklandığı fabrika sahası, tamamen Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti. 531 Ukraynalı askerden oluşan son grup da teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Azovstal çelik fabrikasının havadan görünümü

TOPLAM 2 BİN 439 UKRAYNA ASKERİ TESLİM OLDU

Fabrikanın tamamen boşaltılması ile kentin tamamının Rusya’nın eline geçtiği belirtiliyor.

Azov taburu komutanının fabrikadan özel bir zırhlı araçla çıkarıldığını aktaran Konaşenkov, 16 Mayıs’tan bu yana fabrikadan toplam 2 bin 439 Ukrayna askerinin silahı bırakıp teslim olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun operasyonun tamamlandığını, fabrika sahasının ve Mariupol şehrinin Ukraynalı askerlerden tamamen kurtarıldığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirdiğini söyledi.

Teslim olan askerler böyle görüntülendi

UKRAYNA ‘DURUN’ TALİMATI VERMİŞTİ

Ukrayna dün Mariupol’un kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasında bulunan askerlere ‘savaşı durdurma’ emri vermişti.

Çelik fabrikalarında haftalarca ablukaya alınan askerler, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı şiddetli direnişinin sembolü haline gelmişti.

SEMBOLİK ZAFER NEDEN ÖNEMLİ?

Ukrayna’nın güneyindeki kent, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’a kara bağlantısı için stratejik önemde. Azovstal çelik fabrikasının düşüşü Moskova’nın Rusya ile ilhak edilen Kırım toprakları arasında bir kara koridoru açabileceği anlamına geliyor.

Sembolik zafer aynı zamanda Rusya için Azak Denizi’ndeki önemli bir limanı güvence altına alacak ve Rus birliklerine Donbas bölgesindeki savaş için büyük bir avantaj sağlayacak.

Fabrikadan çıkan Ukraynalı askerler

ASKERLERİN DURUMU BELİRSİZ

Rusya, teslim olduktan sonra Azovstal Çelik Fabrikası’ndan tahliye edilen askerlerin Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıkladı. Ukrayna askerlerin esir Rus askerleri ile takas edileceğini söylese de Rusya’dan bu konuda gelen açıklamalar kafaları karıştırdı.

Rusya’da bazı milletvekilleri Ukraynalı askerlerin savaş suçlusu muamelesi görmesi gerektiğini savunuyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin “Nazi suçluları takas konusu olamaz” dedi. Bir başka önde gelen politikacı esir düşen Ukraynalı askerler için idam cezasının geri getirilmesini önerirken, daha önce Ukrayna ile barış müzakerelerine giden heyette yer alan Leonid Slutsky esirlerden “insan kılığına girmiş hayvanlar” diye söz etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa “savaş suçlusu” mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamadı.