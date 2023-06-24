Aziz Yıldırım’dan Habertürk’e ‘yayın’ tepkisi! Mehmet Akif’in yerine birini koyamadılar mı?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrı yapan Yıldırım “Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. ‘Aday çıksın yaparım’ jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Hem Fenerbahçe’yi küçültüyorsun hem de kendini” ifadelerini kullandı.
“YERİNE BİRİNİ KOYAMADILAR MI?”
Yıldırım, basın toplantısında Medyaradar’ın gündeme getirdiği ‘Habertürk’e çıkmaması için Ali Koç’un baskı yaptığı‘ iddiasına gönderme yaparak, “Habertürk’e çıkacaktım, Mehmet Akif hastalandı. Sıkıntı şu koskoca Habertürk televizyonu Mehmet Akif beyin yerine birini koyamadı mı sunucu olarak? Soru işareti o. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum. Bir komplo teorisi ortaya atıldı ama inanmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.
“UĞUR DÜNDAR BÜYÜK HATA YAPTI”
Aziz Yıldırım, Uğur Dündar’ın Divan Kurulu Başkanlığı’ndan istifa edip tekrar dönmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ise, “Uğur Dündar, kongrede “Ben istifa ediyorum.” diye tweet atarak büyük hata yaptı. Sonra da oylama yaptırıyor. Sen istifa ediyorsan Divan’da olur bu. Onu da sen öneremezsin. Bunun sonu seçimdir.” dedi.