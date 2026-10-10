Azerbaycan’da Başörtüsü Krizi Büyüyor! Devlet Televizyonundan Laiklik Çıkışı

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü kullanımıyla ilgili tartışmalar sürerken, Azerbaycan Devlet Televizyonu’nda yapılan yayında ülkenin Müslüman kimliği ile laik devlet yapısına dikkat çekildi. Okullarda başörtüsüyle derslere girmek isteyen kız öğrencilerin geri çevrildiğini gösteren görüntüler ise kamuoyunda tartışma yarattı.

Celilabad bölgesindeki bir okulda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, başörtüsü takan kız öğrencilerin okul binasına girişine izin verilmediği görüldü. Uygulamanın gerekçesi olarak okul kıyafeti kuralları ve eğitim sisteminin laiklik ilkesi gösterildi.

BAKANLAR KURULU’NDAN OKUL KIYAFETİ DÜZENLEMESİ

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 2026 tarihinde devlet genel eğitim kurumlarında öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle okul formasının bütünlüğünü bozan ve genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmadığı değerlendirilen kıyafet unsurlarına izin verilmemesi öngörüldü.

Karar kapsamında öğrencilerin kıyafet kurallarına uyup uymadığının değerlendirilmesinde okulların Pedagoji Şuraları da yetkili kılındı.

KARARDA BAŞÖRTÜSÜNÜN ADI AÇIKÇA GEÇMİYOR

Düzenlemede başörtüsünün doğrudan yasaklandığını belirten açık bir ifade bulunmaması dikkat çekti. Bunun yerine okul formasının bütünlüğünü bozan veya laiklik ilkesine aykırı olduğu değerlendirilen kıyafet unsurlarına yönelik sınırlamalar getirildi.

Ancak söz konusu düzenlemenin başörtüsü kullanan öğrencilerin okula girişlerinin engellenmesiyle gündeme gelmesi, uygulamanın kapsamına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

DEVLET TELEVİZYONUNDAN “MÜSLÜMAN VE LAİK DEVLET” MESAJI

Başörtüsü uygulamasına yönelik tepkiler sürerken Azerbaycan Devlet Televizyonu’nda yayımlanan bir programda ülkenin laiklik anlayışına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Yayında, “Azerbaycan Müslüman ancak laik bir devlettir” ifadeleri kullanıldı. Laik devlet yapısının İslami değerlere karşıtlık anlamına gelmediği belirtilerek, “Hiç kimse bizi İslami değerlere önem vermemekle suçlayamaz” denildi.

Açıklamalar, okullardaki kıyafet kuralları üzerinden yürüyen tartışmaların ardından dikkat çekti.

KIYAFET DÜZENLEMESİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’nun devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin 325 sayılı kararı da tartışmaların bir diğer başlığı oldu.

Düzenlemede eğitimcilerin kıyafetlerinin eğitimin laiklik ilkesine uygun olması gerektiği belirtiliyor. Böylece kıyafet kurallarına ilişkin tartışmalar yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayarak öğretmenleri de kapsayan bir boyut kazandı.