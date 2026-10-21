Azerbaycan 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti! Listede tanınmış isimler var

Azerbaycan yönetimi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın da bulunduğu 31 Türk vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan etti. 21 Ekim 2026 tarihli olduğu belirtilen resmî açıklamada, kararın gerekçesi olarak Azerbaycan’ın egemenliğine, millî güvenliğine ve anayasal düzenine yönelik olduğu öne sürülen açıklamalar gösterildi.

Bakü yönetiminin kararı, Türkiye siyasetinden medya dünyasına, akademiden dinî çevrelere kadar farklı alanlarda tanınan isimleri kapsaması nedeniyle dikkat çekti. Açıklamada, listede yer alan kişilerin Azerbaycan’a girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Listede siyasetçiler, gazeteciler ve tanınmış isimler var

Azerbaycan’ın giriş yasağı uyguladığı belirtilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu öne çıktı. Listede ayrıca HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın ile gazeteci-yazar Yusuf Kaplan da yer aldı.

Spor kamuoyunun tanınan isimlerinden eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın yanı sıra İsmail Kılıçarslan, Adem Özköse, Mert Armağan ve farklı medya kuruluşlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda kişi de listede bulunuyor.

Kararın kapsamı, farklı siyasi görüşlerden ve meslek gruplarından kişilerin aynı listede yer alması nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratabilecek nitelikte.

Azerbaycan yönetimi gerekçe olarak millî güvenliği gösterdi

Azerbaycan makamlarının açıklamasında, söz konusu kişilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden ülkenin egemenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca iktidarın zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar ile dinî radikalizm temelinde şiddet, dinî nefret ve düşmanlığın körüklenmesi gibi gerekçelere yer verildi.

Bununla birlikte, yayımlanan açıklamada listedeki kişilerin hangi ifadeleri veya faaliyetleri nedeniyle karara dahil edildiğine ilişkin ayrı ayrı somut örneklerin paylaşılmadığı belirtildi. Bu nedenle kararın kişilere özel gerekçelerinin ve kapsamının daha ayrıntılı biçimde açıklanması bekleniyor.

Azerbaycan’ın giriş yasağı getirdiği 31 kişinin tam listesi

Azerbaycan makamlarının yayımladığı belirtilen listede şu isimler yer aldı:

Ahmet Barış İyison Cem Özyurt Akın Duru Dursun Eker Adem Özköse Muhammed Emin Yıldırım Cüneyt Sezer Serhat Koyuncu Mikail Ayyıldız Ahi Aratoğlu Muharrem Çavuş Fatih Erbakan Yahya Uğraş Aydın Binboğa Hakkı Eren Sait Seyitoğlu Mehmet Boynukalın Okan Aytaş Mert Armağan Yaşar Yavuz Ahmet Sırrı Arvas Yusuf Kaplan Erdinç Teğmen Ahmet Çakar Halil Atakan Ay İsmail Kılıçarslan Murat Şahin İrfan Kaya Ülger Fatin Dağıstanlı Ömer Ulutaş Ömer Faruk Gergerlioğlu

Türkiye’den gelecek tepkiler merak ediliyor

Azerbaycan yönetimi, ülkenin egemenliğine karşı olduğu değerlendirilen çağrılara ve düşmanlığı teşvik eden faaliyetlere yönelik tedbirlerin devam edebileceği mesajını verdi. Bu açıklama, benzer gerekçelerle başka kişiler hakkında da giriş yasağı uygulanabileceği şeklinde yorumlandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık ve Türk dünyasındaki iş birliği çerçevesinde sürerken, 31 Türk vatandaşını kapsadığı belirtilen kararın iki ülkedeki siyasi ve diplomatik gündemde nasıl karşılık bulacağı merak konusu oldu.

Karara dahil edilen isimlerden ve Türkiye’deki siyasi çevrelerden gelecek açıklamaların önümüzdeki süreçte gündeme gelmesi bekleniyor. Kararın gerekçelerine ve uygulama kapsamına ilişkin ayrıntıların ise resmî açıklamalarla netleşmesi önem taşıyor.