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Azerbaycan 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti! Listede tanınmış isimler var

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Azerbaycan yönetimi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın da bulunduğu 31 Türk vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan etti. 21 Ekim 2026 tarihli olduğu belirtilen resmî açıklamada, kararın gerekçesi olarak Azerbaycan’ın egemenliğine, millî güvenliğine ve anayasal düzenine yönelik olduğu öne sürülen açıklamalar gösterildi.

Bakü yönetiminin kararı, Türkiye siyasetinden medya dünyasına, akademiden dinî çevrelere kadar farklı alanlarda tanınan isimleri kapsaması nedeniyle dikkat çekti. Açıklamada, listede yer alan kişilerin Azerbaycan’a girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Listede siyasetçiler, gazeteciler ve tanınmış isimler var

Azerbaycan’ın giriş yasağı uyguladığı belirtilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu öne çıktı. Listede ayrıca HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın ile gazeteci-yazar Yusuf Kaplan da yer aldı.

Spor kamuoyunun tanınan isimlerinden eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın yanı sıra İsmail Kılıçarslan, Adem Özköse, Mert Armağan ve farklı medya kuruluşlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda kişi de listede bulunuyor.

Kararın kapsamı, farklı siyasi görüşlerden ve meslek gruplarından kişilerin aynı listede yer alması nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratabilecek nitelikte.

Azerbaycan yönetimi gerekçe olarak millî güvenliği gösterdi

Azerbaycan makamlarının açıklamasında, söz konusu kişilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden ülkenin egemenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca iktidarın zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar ile dinî radikalizm temelinde şiddet, dinî nefret ve düşmanlığın körüklenmesi gibi gerekçelere yer verildi.

Bununla birlikte, yayımlanan açıklamada listedeki kişilerin hangi ifadeleri veya faaliyetleri nedeniyle karara dahil edildiğine ilişkin ayrı ayrı somut örneklerin paylaşılmadığı belirtildi. Bu nedenle kararın kişilere özel gerekçelerinin ve kapsamının daha ayrıntılı biçimde açıklanması bekleniyor.

Azerbaycan’ın giriş yasağı getirdiği 31 kişinin tam listesi

Azerbaycan makamlarının yayımladığı belirtilen listede şu isimler yer aldı:

  1. Ahmet Barış İyison
  2. Cem Özyurt
  3. Akın Duru
  4. Dursun Eker
  5. Adem Özköse
  6. Muhammed Emin Yıldırım
  7. Cüneyt Sezer
  8. Serhat Koyuncu
  9. Mikail Ayyıldız
  10. Ahi Aratoğlu
  11. Muharrem Çavuş
  12. Fatih Erbakan
  13. Yahya Uğraş
  14. Aydın Binboğa
  15. Hakkı Eren
  16. Sait Seyitoğlu
  17. Mehmet Boynukalın
  18. Okan Aytaş
  19. Mert Armağan
  20. Yaşar Yavuz
  21. Ahmet Sırrı Arvas
  22. Yusuf Kaplan
  23. Erdinç Teğmen
  24. Ahmet Çakar
  25. Halil Atakan Ay
  26. İsmail Kılıçarslan
  27. Murat Şahin
  28. İrfan Kaya Ülger
  29. Fatin Dağıstanlı
  30. Ömer Ulutaş
  31. Ömer Faruk Gergerlioğlu

Türkiye’den gelecek tepkiler merak ediliyor

Azerbaycan yönetimi, ülkenin egemenliğine karşı olduğu değerlendirilen çağrılara ve düşmanlığı teşvik eden faaliyetlere yönelik tedbirlerin devam edebileceği mesajını verdi. Bu açıklama, benzer gerekçelerle başka kişiler hakkında da giriş yasağı uygulanabileceği şeklinde yorumlandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık ve Türk dünyasındaki iş birliği çerçevesinde sürerken, 31 Türk vatandaşını kapsadığı belirtilen kararın iki ülkedeki siyasi ve diplomatik gündemde nasıl karşılık bulacağı merak konusu oldu.

Karara dahil edilen isimlerden ve Türkiye’deki siyasi çevrelerden gelecek açıklamaların önümüzdeki süreçte gündeme gelmesi bekleniyor. Kararın gerekçelerine ve uygulama kapsamına ilişkin ayrıntıların ise resmî açıklamalarla netleşmesi önem taşıyor.

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