Bodrum’da tatil yapan eski manken Aysun Kayacı, Türkbükü’nde görüntülendi.
Bir dönem podyumların gözde isimleri arasında yer alan, 2012’de Efe Kapancı’yla evlenip Londra’ya yerleştikten sonra daha sade bir yaşamı tercih eden Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı.
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Hürriyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; eski manken önceki gün Türkbükü’ndeki evinin iskelesinde görüntülendi.
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Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan Aysun Kayacı, bir ara iskelede dans etti.
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Daha sonra denize girip yarım saat kadar yüzen Kayacı, sudan çıktıktan sonra evinin yolunu tuttu.
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