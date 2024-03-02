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Ayşegül Aldinç’ten Minik Serçe’yi kızdıracak sözler! ”Ajda Pekkan’ı taklit ediyordu”

Ayşegül Aldinç’ten Minik Serçe’yi kızdıracak sözler! ”Ajda Pekkan’ı taklit ediyordu”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mart 2024 - 15:14

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, Sezen Aksu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 1

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaptığı ‘Empati’ programına konuk oldu.

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 2

Aldinç, “Kariyerimin başında Ajda’yı taklit ederdim. Hâlâ daha şarkılarını ona benzeterek söylüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor…”

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 3

“Ajda’nın şarkılarını başkaları söylememeli, söyleyecekse de onun gibi söylemeli…”

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 4

“Ajda Türkiye’nin en başında, Sezen ve diğerleri sonra gelir” dedi.

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 5

‘BARIŞ MANÇO’NUN ÜÇ YENİ ŞARKISINI ALMIŞ TEK İNSANIM’

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Barış Manço’nun Kara Sevda’yı sana yazdığı doğru mu?” sorusuna Ayşegül Aldinç, “Benim için değil, yazdığı şeyi bana verdi. Ben eskiden çok cesurdum büyüdükçe törpülendi o yanım…”

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 6

Kapıyı çalar içeri girerdim, ‘ben şarkı istiyorum’ derdim. O da severmiş beni sağ olsun. Dünyada, Türkiye’de Barış Manço’nun üç yeni şarkısını almış tek insanım ben” yanıtını verdi.

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 7

‘BENİ MAHKEMEYE VEREBİLİRDİ’

Taylan’ın “Atilla Özdemiroğlu ile yaptığın albümden bahsediyorum, o albümü atmışsın sen, Atilla Bey’in tepkisi ne olmuştu?” diye sorması üzerine Aldinç, “Evet çöpe attım. O kadar anlayışlı davrandı ki ondan öyle bir şey beklemiyordum. Eklektik gibi geldi bana aslında, bir bütünlüğü yoktu…”

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 8

“Benim bütün albümlerimin bütünlüğü olduğu söylenemez çünkü kendi üretmeyen bir insan ki bazı şarkı sözlerim var. Üretmeyen ağırlıklı olarak bir insan başkalarından yararlanıyor. Bu anlamda başkalarıyla iş ve gönül birliği yapıyor, böyle olduğu zaman bir bütünlükten tabii ki söz edemiyoruz…”

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 9

“90’lı yıllardaki kendi albümünü kendi yaratmayan sanatçılara baktığımızda bu eklektik olma hali zaten söz konusu. 90’larda ozandan çok şarkıcı vardı…”

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 10

“Sonradan kendi şarkısını yazan ve söyleyen arkadaşlarımız daha ön plana çıktı, iyi ki de öyle oldu. İşte o albümde olmayan bir şey vardı, tam olarak adını koyamıyorum. Atilla beni mahkemeye verebilirdi ve hiçbir şey demedi” ifadelerini kullandı.

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 11

‘ANNESİNE DÜŞKÜN ÇOCUK HİKAYELERİNİN BİR KAHRAMANIYIM’

Aldinç, annesiyle olan ilişkisini de “Annemin gittiği okullarda okudum. Sonra annem tayin oldu o kadar özledim ki annemi. Annemden ayrı yaşayabilecek bir performans sergileyemedim…”

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Ayşegül Aldinç'ten Minik Serçe'yi kızdıracak sözler! ''Ajda Pekkan'ı taklit ediyordu'' - Sayfa 12

“Annem etüt hocalığı ile yanıma geldi. Kandilli Kız Lisesi’ndeki odalarda ranzanın altında yatardım, ‘Yukarıda yatarsan düşersin’ derdi. Gece annemin koynuna girerdim, sabah da gizlice yatağıma girer yatardım. Hâlâ annemle yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Annesine düşkün çocuk hikayelerinin bir kahramanıyım” diyerek anlattı.

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