Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ayşe Hatun Önal’ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı

Ayşe Hatun Önal’ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
26 Aralık 2023 - 16:29

Mahkemenin boşaltma kararına rağmen 11 yıldır kiracı olarak kaldığı evden çıkmayan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın yaklaşık 1 yıldır da aidatını ödemediği iddia edildi.

1/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 1

Sabah Gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, ev sahibi 11 yıllık kiracısını evden çıkarmak için önce noterden ihtarname yolladı sonra da mahkemeye gitti. Ünlü şarkıcının kaldığı dairenin apartman aidatını da 1 yıldır yatırmadığı için icra işlemi başlatıldığı tespit edildi.

2/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 2

Mahkeme, Ayşe Hatun Önal’ın kira sözleşmesinin iptal edilerek yerinden çıkarılmasına karar verdi. Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal 11 yıldır kiracı olarak yaşadığı daireden mahkemenin boşaltma kararına rağmen ayrılmadığı öğrenildi.

3/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 3

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir apartmanda 11 yıldır yaşayan Ayşe Hatun Önal’ın ev sahibi kira sözleşmesinin süresiz olduğu için noterden evi boşaltması için uyarı gönderdi.

4/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 4

Uyarı süresi dolmasına rağmen 12 bin 500 liralık kira bedeliyle yaşamaya devam eden ünlü şarkıcı daireyi terk etmedi.

5/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 5

Ev sahibi bu sefer avukatı Koray Özdoğan vasıtasıyla Sulh Hukuk Mahkemesine giderek kiracısının tahliyesini istedi.

6/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 6

Ev sahibinin mahkemeye sunduğu dilekçede Ayşe Hatun Önal’ın 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren kiracısı olduğu 10 yıllık sürenin bittiği için kira sözleşmesinin süresiz kaldığı bu yüzden yasal olarak evi boşaltmak zorunda olduğu belirtildi.

7/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 7

Sulh Hukuk Mahkemesi davanın kabulüne karar vererek ilk duruşmada ön inceleme duruşması yapılmasını hükmetti.

8/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 8

Ünlü şarkıcının ayrıca oturduğu apartmanın belli dönemlere ait aidatını ödemediği için ev sahibinin icra işlemi yaptırdığı öğrenildi.

9/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 9

İcra Hukuk Mahkemesi kiracının kira sözleşmesinin sonlandırılarak yerinden uzaklaştırılmasına hükmetti.

10/10

Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı 10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni yılda bitiyor!Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni yılda bitiyor!
CHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdıCHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı
2023’ün en çok konuşulan ünlüleri belli oldu! Zirvede hangi isim var?2023’ün en çok konuşulan ünlüleri belli oldu! Zirvede hangi isim var?
Çarkıfelek’in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadıÇarkıfelek’in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şikel 4 gün sonra gözlerini açınca hüngür hüngür ağladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netanyahu Gazze’de barış için 3 şartını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayşe Hatun Önal’ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya paylaştı! Çökertilen çetelerin lüks araçları artık polis arabası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni yılda bitiyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2023’ün en çok konuşulan ünlüleri belli oldu! Zirvede hangi isim var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çarkıfelek’in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon!
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdiAralık 22, 2023-3:01 pm
Emniyet’te Dilan Polat kriziAralık 22, 2023-3:00 pm
İsrail’in saldırılarda 98 gazeteci öldürüldüAralık 22, 2023-12:49 pm
Dolar milyarderlerinin yeni adresi ortaya çıktı.Aralık 22, 2023-12:48 pm
Yılın ilk 11 ayında 19 bin 931 şirket kapandı!Aralık 22, 2023-12:45 pm
Honda, 2,6 milyon aracını geri çağıracak!Aralık 22, 2023-12:43 pm
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57’ye yükseldiAralık 22, 2023-10:41 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !