Ayşe Hatun Önal’ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı

Mahkemenin boşaltma kararına rağmen 11 yıldır kiracı olarak kaldığı evden çıkmayan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın yaklaşık 1 yıldır da aidatını ödemediği iddia edildi.

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Sabah Gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, ev sahibi 11 yıllık kiracısını evden çıkarmak için önce noterden ihtarname yolladı sonra da mahkemeye gitti. Ünlü şarkıcının kaldığı dairenin apartman aidatını da 1 yıldır yatırmadığı için icra işlemi başlatıldığı tespit edildi.

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Mahkeme, Ayşe Hatun Önal’ın kira sözleşmesinin iptal edilerek yerinden çıkarılmasına karar verdi. Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal 11 yıldır kiracı olarak yaşadığı daireden mahkemenin boşaltma kararına rağmen ayrılmadığı öğrenildi.

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İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir apartmanda 11 yıldır yaşayan Ayşe Hatun Önal’ın ev sahibi kira sözleşmesinin süresiz olduğu için noterden evi boşaltması için uyarı gönderdi.

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Uyarı süresi dolmasına rağmen 12 bin 500 liralık kira bedeliyle yaşamaya devam eden ünlü şarkıcı daireyi terk etmedi.

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Ev sahibi bu sefer avukatı Koray Özdoğan vasıtasıyla Sulh Hukuk Mahkemesine giderek kiracısının tahliyesini istedi.

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Ev sahibinin mahkemeye sunduğu dilekçede Ayşe Hatun Önal’ın 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren kiracısı olduğu 10 yıllık sürenin bittiği için kira sözleşmesinin süresiz kaldığı bu yüzden yasal olarak evi boşaltmak zorunda olduğu belirtildi.

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Sulh Hukuk Mahkemesi davanın kabulüne karar vererek ilk duruşmada ön inceleme duruşması yapılmasını hükmetti.

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Ünlü şarkıcının ayrıca oturduğu apartmanın belli dönemlere ait aidatını ödemediği için ev sahibinin icra işlemi yaptırdığı öğrenildi.

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İcra Hukuk Mahkemesi kiracının kira sözleşmesinin sonlandırılarak yerinden uzaklaştırılmasına hükmetti.