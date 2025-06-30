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Ayrılık Sonrası Yeniden Doğdu: Pelin Akil’in Yeni Hali Olay Yarattı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile yollarını ayırmasının ardından soluğu kuaförde aldı. Ünlü oyuncu, radikal bir değişiklik yaparak saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Takipçileri, Pelin Akil’in yeni halini Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarına benzetti. Özellikle 60’lar ve 70’lerin ikonik sinema oyuncularını andıran bu imaj, hayranlarından tam not aldı.

Öte yandan Pelin Akil, eşi Anıl Altan’la ayrılığı hakkında da şu açıklamayı yapmıştı:
“Karı – koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız.”

Yeni imajıyla beğeni toplayan Pelin Akil, sosyal medyada hem cesareti hem de tarzıyla gündem olmaya devam ediyor

Ayrılık Sonrası Yeniden Doğdu: Pelin Akil’in Yeni Hali Olay Yarattı
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