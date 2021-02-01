HaberKonseyi

Ayrılık İddialarına Net Cevap

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ayrılık İddialarına Net Cevap
6 views
24 Ağustos 2021 - 12:43
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Uzun süredir aşk yaşayan ancak haklarında ayrılık iddiası çıkan Burak Deniz ile Didem Soydan, çifti sarmaş dolaş poz vererek iddiaya son noktayı koydu.

Ünlü manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye yelken açtı ancak aşklarını kameralardan uzak yaşamayı tercih etti. Çok sık görüntü vermeyen çift, bu sefer de aşk dolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi.

AYRILIK İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT

Genç çiftin geçtiğimiz günlerde Deniz’in Maraşlı dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz ile yakınlaştığı iddiasıyla ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çift, haklarında çıkan ayrılık haberlerinin ardından aşk dolu bir pozunu paylaşarak tüm dedikodulara son noktayı koydular.

AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram’da 5,2 milyon takipçisi bulunan Burak Deniz, sevgilisini öptüğü bir pozunu paylaşarak gün batımı ve gül emojisi koydu. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.

Burak Deniz, sarmaş dolaş pozla Didem Soydan'la ayrılık iddiasını yalanladı

Burak Deniz, sarmaş dolaş pozla Didem Soydan'la ayrılık iddiasını yalanladı

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk DevamAşk Devam
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladıİngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladı
Karamollaoğlu’ndan Flaş AçıklamaKaramollaoğlu’ndan Flaş Açıklama
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden KaldırdıRizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı
Genç Şarkıcı Komşusundan Dayak YediGenç Şarkıcı Komşusundan Dayak Yedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk Devam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karamollaoğlu’ndan Flaş Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılık İddialarına Net Cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç Şarkıcı Komşusundan Dayak Yedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Usta Sanatçı’ya Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yoğun Bakıma Kaldırılan Annesi Vefat Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filiz Akın Yoğun Bakıma Kaldırıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş AçıklamaAğustos 24, 2021-3:38 pm
Aşk DevamAğustos 24, 2021-3:29 pm
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini YalanladıAğustos 24, 2021-2:41 pm
Karamollaoğlu’ndan Flaş AçıklamaAğustos 24, 2021-2:17 pm
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden KaldırdıAğustos 24, 2021-2:00 pm
Ayrılık İddialarına Net CevapAğustos 24, 2021-12:43 pm
Genç Şarkıcı Komşusundan Dayak YediAğustos 24, 2021-12:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.