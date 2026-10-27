Ayrılık İddiaları Sonrası Sürpriz Hamle! İdris Aybirdi’den Seray Kaya Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Başak karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Seray Kaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir sevgilisi İdris Aybirdi ile ayrıldığı öne sürülen ünlü oyuncunun ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aybirdi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, çiftin yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.

Ayrılık iddiaları gündem olmuştu

Seray Kaya, Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı ilişkiyle bir süredir magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. İkilinin ilişkilerinde sorun yaşadığı ve yollarını ayırdığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu paylaşımında, “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim” ifadelerini kullanmıştı. Kaya’nın bu sözleri sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

İdris Aybirdi’den dikkat çeken paylaşım

Çiftin ilişkisinin sona erdiğini düşünenleri şaşırtan gelişme ise İdris Aybirdi’den geldi. Aybirdi, sosyal medya hesabından sevgilisi Seray Kaya’nın fotoğrafını paylaştı. Bu hamle, ikilinin barıştığı yönünde yorumlandı.

Ayrılık iddialarının ardından gelen paylaşım, çiftin özel hayatını yeniden magazin gündeminin merkezine taşıdı. Seray Kaya ve İdris Aybirdi cephesindeki gelişme, sosyal medyada da dikkat çekti.

Seray Kaya’nın aşk hayatı yeniden gündemde

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Başak karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncunun İdris Aybirdi ile ilişkisinde yaşanan son gelişme ise hayranlarının ve magazin takipçilerinin ilgisini çekti.

Ayrılık iddialarının ardından yapılan fotoğraflı paylaşım, çiftin yeniden bir araya geldiği şeklinde değerlendirilirken, ikilinin ilişkisinin son durumuna ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.