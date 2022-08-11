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Ayrılık haberine Fahriye Evcen’den sonra Burak Özçivit’ten de yanıt geldi

Ayrılık haberine Fahriye Evcen’den sonra Burak Özçivit’ten de yanıt geldi
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11 Ağustos 2022 - 14:29
Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’ten peş peşe tepkiler geldi. Özçivit sosyal medya hesabından isyan etti.

Fahriye Evcen ile kayınvalidesinin tartıştığı ve Burak Özçivit’in de eşine “Fahriye artık yeter” diye bağırdığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. tv100’den Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre, çıkan haberlerden sonra yakınları ünlü çifti telefon yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti yakınlarına “Şu an denizdeyiz, çıkan haberler külliyen yalan” diyerek iddialara son noktayı koymuştu. Bir tepki de sosyal medyadan geldi.

‘Artık yeter!’

Çift ayrılık haberlerine çok sinirlendi. Burak Özçivit sosyal medya hesabından, eşi Fahriye Evcen ile fotoğraf paylaşıp “Artık saçmalamayın yeter” diyerek ayrılık haberlerine son noktayı koydu.

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