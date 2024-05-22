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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mayıs 2024 - 9:01
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser gözaltına alındı. Soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan dosya şüphelisi N.Ö.K ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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