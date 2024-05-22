Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında bir komiserin daha gözaltına alındığını duyurdu.
Çete lideri Kaplan’ın sağ kolu olan ve ‘gizli tanık’ yapıldıktan sonra yurtdışına kaçan Serdar Sertçelik’in iddiaları sonrası gözaltılar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.
1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K, delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. N.Ö.K, hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.
3 POLİS MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI
Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları sonrasında soruşturma başlatılarak görevden alınan Organize Suçlardan Sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınmıştı.
Kerem Gökay Öner serbest bırakılmış, diğer polis müdürleri ve başka 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin; Ayhan Bora Kaplan’ı havalimanı yolunda düzenlenen operasyonda gözaltına alan isimlerdi.