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Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü

Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ocak 2024 - 10:09
Ankara’da bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yaralandı, otomobil ise ikiye bölündü.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, saat 01.00 sularında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Yasin A. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle, otomobil ortadan ikiye bölündü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Yasin A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oradan da Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin, kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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