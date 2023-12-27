Aydın’da kaçak silah operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Atburgazı Mahallesi’nde adli bir olay yaşanması üzerine ekipleri tarafından T.K. ve M.K. isimli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapıldığı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 6 adet ruhsatsız ve seri numarası kazınmış tabanca, 7 adet şarjör, 415 adet fişek, 2 adet ruhsatsız ve seri numarası kazınmış av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili Şüpheli şahıslar yakalanırken adli sürecin devam ediyor.