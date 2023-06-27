AYANCIK FİLM FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ! AÇIK HAVA SİNEMASI İZDİHAM YARATTI!

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Nirengi Kültür Sanat Derneği ve Ayancık Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 2.si gerçekleşen Ayancık Film Festivali’ne sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. 22-25 Haziran arasında gerçekleştirilen film festivalinde

finalist ve gösterim seçkisinde yer alan filmlerin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleşti.

Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay ile “Ayancık’ta Belgesel Film Çekmek” etkinliği altında “Ayancık’a Bir Tutam Temre Otu” Belgesel Gösterimi ve ardından da belgesel film yapımı hakkında bir söyleşi gerçekleştirildi. Jüri üyeleri ve festivale katılan ünlü isimler ile halk buluşması ve Erman Gülgeç Karikatür Atölyesi büyükler için, Elif ve Arkadaşları Kapadokya Film Gösterimi ve Maskot Etkinliği ise minikler için paha biçilmez bir bayram tatili etkinliği oldu. Şener Şen’in Züğürt Ağa ve Kemal Sunal’ın Sakar Şakir filmlerinin gösterildiği açık hava sineması festivalin en sevilen bölümlerinden biri oldu.

Zengin ve renkli içeriği olan festivale halkın yoğun katılımının yanı sıra sinemacıların da ilgisi büyüktü. “Ulusal Kısa Kurmaca” kategorisine 100 Film, “Ulusal Belgesel” kategorisine 57 film olmak üzere toplamda 157 filmin başvuruda bulunması, henüz ikinci yılında olan festivalin kalıcı olacağı konusunda öngörüye varıldı.

Dolu dolu gerçekleşen festivalin son günü ise yine büyük bir ilgiyle izlenen ödül töreniyle son buldu. Sunuculuğunu Özgür Özgülgün’ün üstlendiği gecede Çiğdem Sezgin, Nurcan Eren, Çetin Altay, Cansu Fırıncı, Onur Yılmaz, Merve Başcumalı, Hayri Çölaşan ve kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Festival başkanlığını İzzet Arslan’ın üstlendiği festivalin Onursal Başkanlığında Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Danışma Kurulu Üyeleri arasında ise Neşe Sarısoy Karatay ve Serdar Can yer aldı. Kurmaca Jüri Üyeleri arasında Reis Çelik, Atalay Taşdiken, Çiğdem Sezgin ve Cansu Fırıncı yer alırken belgesel jüri üyeleri arasında ise Sevinç Yeşiltaş, Zafer Karatay, Doç Dr. Hakan Aytekin yer aldı.

Gecede, En İyi Kurmaca Film “Adres”, En İyi Belgesel Film “Hatice”, Belgesel Kategorisinde Ayancık Özel Ödülü “Heyamola”, 100. Yıl Cumhuriyet Ödülü “Kim Mihri” ve Kurmaca Film Kategorisinde Jüri Özel Ödülü “Bahçeler Put Kesildi”’ye verilirken, oyuncu Çetin Altay’ın

Stand-Up gösterisi ise gecenin sürprizi oldu.