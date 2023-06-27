Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AYANCIK FİLM FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ! AÇIK HAVA SİNEMASI İZDİHAM YARATTI!

AYANCIK FİLM FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ! AÇIK HAVA SİNEMASI İZDİHAM YARATTI!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
27 Haziran 2023 - 16:37

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Nirengi Kültür Sanat Derneği ve Ayancık Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 2.si gerçekleşen Ayancık Film Festivali’ne sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. 22-25 Haziran arasında gerçekleştirilen film festivalinde
finalist ve gösterim seçkisinde yer alan filmlerin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleşti.

Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay ile “Ayancık’ta Belgesel Film Çekmek” etkinliği altında “Ayancık’a Bir Tutam Temre Otu” Belgesel Gösterimi ve ardından da belgesel film yapımı hakkında bir söyleşi gerçekleştirildi. Jüri  üyeleri ve festivale katılan ünlü isimler ile halk buluşması ve Erman Gülgeç Karikatür Atölyesi  büyükler için,  Elif ve Arkadaşları Kapadokya Film Gösterimi ve Maskot Etkinliği ise minikler için paha biçilmez bir bayram tatili etkinliği oldu. Şener Şen’in Züğürt Ağa ve Kemal Sunal’ın Sakar Şakir filmlerinin gösterildiği açık hava sineması festivalin en sevilen bölümlerinden biri oldu.

Zengin ve renkli içeriği olan festivale halkın yoğun katılımının yanı sıra sinemacıların da ilgisi büyüktü. “Ulusal Kısa Kurmaca” kategorisine 100 Film, “Ulusal Belgesel” kategorisine 57 film olmak üzere toplamda 157 filmin başvuruda bulunması, henüz ikinci yılında olan festivalin kalıcı olacağı konusunda öngörüye varıldı.

Dolu dolu gerçekleşen festivalin son günü ise yine büyük bir ilgiyle izlenen ödül töreniyle son buldu. Sunuculuğunu Özgür Özgülgün’ün üstlendiği gecede Çiğdem Sezgin, Nurcan Eren, Çetin Altay, Cansu Fırıncı, Onur Yılmaz, Merve Başcumalı, Hayri Çölaşan ve kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Festival başkanlığını İzzet Arslan’ın üstlendiği festivalin Onursal Başkanlığında Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Danışma Kurulu Üyeleri arasında ise Neşe Sarısoy Karatay ve Serdar Can yer aldı. Kurmaca Jüri Üyeleri arasında Reis Çelik, Atalay Taşdiken, Çiğdem Sezgin ve Cansu Fırıncı yer alırken belgesel jüri üyeleri arasında ise Sevinç Yeşiltaş, Zafer Karatay, Doç Dr. Hakan Aytekin yer aldı.

Gecede, En İyi Kurmaca Film “Adres”, En İyi Belgesel Film “Hatice”, Belgesel Kategorisinde Ayancık Özel Ödülü “Heyamola”, 100. Yıl Cumhuriyet Ödülü “Kim Mihri” ve  Kurmaca Film Kategorisinde Jüri Özel Ödülü  “Bahçeler Put Kesildi”’ye verilirken, oyuncu Çetin Altay’ın
Stand-Up gösterisi ise gecenin sürprizi oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hadise’den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdıHadise’den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı
İrem savcı yeni yayın dönemi bekliyorİrem savcı yeni yayın dönemi bekliyor
Yazı getiren Ece Seçkin’den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldıYazı getiren Ece Seçkin’den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı
LGBTİ tartışmasına Buket Aydın da dahil olduLGBTİ tartışmasına Buket Aydın da dahil oldu
TİTAN DENİZALTITİTAN DENİZALTI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ZAFER ALGÖZ VE CAN YILMAZ YAZ TURNESİNDE GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEK
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜLDEN BUDAK’TAN YENİ ŞARKI: MAMACİTA
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BETÜL DEMİR’in ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AYANCIK FİLM FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ! AÇIK HAVA SİNEMASI İZDİHAM YARATTI!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seksenler’in yıldızı Ayşe Tolga eski kocasına nafaka davası açtı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakarete maruz kalmıştı… Afra Saraçoğlu o paylaşımlara dava açıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise’den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem savcı yeni yayın dönemi bekliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yazı getiren Ece Seçkin’den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
LGBTİ tartışmasına Buket Aydın da dahil oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !