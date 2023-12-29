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Ayaklarından zincirlenip ölüme terk edilen atı duyarlı vatandaş kurtardı

Ayaklarından zincirlenip ölüme terk edilen atı duyarlı vatandaş kurtardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Aralık 2023 - 14:31
Elazığ’da bir araziye ayağı zincirlenerek bırakılan atı, baba ve oğlu kurtardı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir vatandaş, Karapınar köyü yakınlarında yol kenarındaki boş bir arazide ayağından zincirlenmiş bir at fark etti.

Atın sahibinin olabileceğini düşünen vatandaş, birkaç gün atın sahibinin gelmesini bekledi.

Atı almaya kimse gelmeyince baba ve oğlu araziye giderek giderek günlerdir aç ve susuz şekilde duran atın zincirlerini çözdü.

Ölüme terk edilen at, zincirlerin çözülmesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

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