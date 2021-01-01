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Avustralya Master Programlarında %100 Burs İmkanı

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Avustralya Master Programlarında %100 Burs İmkanı
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06 Nisan 2021 - 13:12
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Avustralya’nın mezunları en çok tercih edilen üniversitesi Univeristy of Victoria research master programlarını (yüksek lisan araştırma) online olarak Avustralya dışında tamamlayacak öğrencilere  % 100′ varan burs olanakları ve 10.000 AUD’na varan araştırma desteği vereceğini açıkladı

Avustralya’da Victoria Üniversitesi, Avustralya dışında ikamet eden ve 2021 yılında yüksek lisans araştırmalarına başlayan uluslararası öğrenciler için özel imkanlar sağlamaktadır.

Katılabilecek Proje ve Programlar:

  • Mühendislik ve Bilim
  • Sağlık Araştırmaları ve Mekanizmaları
  • Sosyal ve Kültürel Dönüşüm Araştırması
  • Toplumu kapsayan sağlıklı aktivitelerVictoria Üniversitesinin bir parçası olarak tüm veri imkanlarından faydalanarak araştırmanızı tamamlayabilirsiniz.
  • Uluslararası alanında tanınan uzman ekip kadrosu, eğitim süreci ve araştırmanızda doğru şekilde ilerlemeniz için size uzaktan destek sağlayacaktır. Projeye kabul edilen adaylar için giriş kursları oluşturulacaktır.Yüksek lisans öğrencileri bu eğitimi tamamlarlarsa, Victoria Üniversitesinde Doktora eğitimine başvurabilecekler.Yüksek lisans programlarına 31 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

    Projeniz kabul edilirse 5 iş günü içinde kayıt yaptırmanız gerekir.

    Tek bir araştırma konusuna başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla araştırma programına başvurursanız sadece son başvurunuz değerlendirmeye alınacaktır.

    Araştırma konunuz maksimum 800 kelime olmalıdır.

    Detaylı bilgileri Alternatif Yurtdışı Eğitim uzmanlarından alabilirsiniz. Uzman danışman kadrosu ve köklü geçmişi ile kariyerinizde sağlam temeller oluşturmanıza yardımcı olacaktır.  Bilgi ve görüş için 0212 292 43 26 Numarayı arayabilirsiniz.

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