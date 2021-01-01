Avustralya Master Programlarında %100 Burs İmkanı

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Avustralya’nın mezunları en çok tercih edilen üniversitesi Univeristy of Victoria research master programlarını (yüksek lisan araştırma) online olarak Avustralya dışında tamamlayacak öğrencilere % 100′ varan burs olanakları ve 10.000 AUD’na varan araştırma desteği vereceğini açıkladı

Avustralya’da Victoria Üniversitesi, Avustralya dışında ikamet eden ve 2021 yılında yüksek lisans araştırmalarına başlayan uluslararası öğrenciler için özel imkanlar sağlamaktadır.

Katılabilecek Proje ve Programlar: