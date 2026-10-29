Avrupa’da doğal gaz fiyatları 100 euroyu aştı! Rekor seviye

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu’daki gerilimlerin LNG sevkiyatlarını aksatması ve Asya’dan gelen güçlü talebin etkisiyle megavatsaat başına 100 euroyu aştı. Hollanda merkezli TTF piyasasında işlem gören kasım vadeli doğal gaz kontratları, Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim fiyatları yükseltti

Eylül ayının başında megavatsaat başına 70 euronun altında seyreden doğal gaz fiyatları, son dönemde hızlı bir yükseliş gösterdi. Gün içinde 101 euro seviyesine yaklaşan fiyatlarda, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunları etkili oldu.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birini karşılayan Katar’ın sevkiyatlarının, savaş öncesi dönemdeki seviyesinin dörtte birine gerilediği belirtildi. Bu gelişme, Avrupa’nın doğal gaz tedarikine ilişkin endişeleri artırdı.

Hükümetler müdahale edebilir

Analistler, doğal gaz fiyatlarının 100 euroyu aşmasının hükümetleri talebi azaltmaya yönelik yeni önlemler almaya yöneltebileceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik ilerleme sağlanamaması, kış aylarındaki arz beklentilerini olumsuz etkiliyor. Özellikle Asya’daki ithalatçıların tedarik kesintisi riskine karşı yüksek fiyatlarla spot piyasadan doğal gaz satın alması, küresel rekabeti artırıyor.

Çin’in de doğal gaz stoklarını hedeflenen seviyelere çıkarmak amacıyla alımlarını sürdürmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Doğal gaz fiyatları 130 euroya çıkabilir

Analistlere göre Asya’dan gelen güçlü talep, LNG sevkiyatlarının Avrupa yerine Asya pazarlarına yönelmesine neden oluyor. Avrupa ülkeleri de yeterli miktarda doğal gaz tedarik edebilmek için Asyalı alıcılarla daha yüksek fiyatlar üzerinden rekabet etmek zorunda kalıyor.

Kış mevsiminin aşırı soğuk geçmesi durumunda doğal gaz fiyatlarının gelecek yılın başında megavatsaat başına 130 euroya kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Kasım ayının başında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve rüzgâr hızının düşük kalması beklentisi de endişeleri artırıyor. Bu koşulların, elektrik üretiminde doğal gaz kullanımını artırabileceği ve yeterince dolmayan doğal gaz depolarından daha hızlı çekim yapılmasına yol açabileceği belirtiliyor.