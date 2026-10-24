Avrupa Ekonomisinde Büyüme Hızı Kesildi: Gözler Enerji Fiyatlarında

Reuters’ın haberine göre, S&P Global tarafından hazırlanan Euro Bölgesi Öncü Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 51,9 seviyesine düştü. Eylül ayında 53,1 olan endeks, böylece haziran ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ekonomistlerin 52,7 seviyesindeki beklentisinin altında kalan veri, bölge ekonomisindeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

Enerji maliyetleri şirketleri zorluyor

Enerji, akaryakıt ve ulaşım giderlerindeki yükseliş, Avrupa’daki işletmelerin maliyet baskısını artırdı. Girdi maliyetleri üst üste ikinci ay hızlanırken şirketler satış fiyatlarını aynı ölçüde artırmadı. Bu durum, işletmelerin kâr marjları üzerinde baskı oluşturdu.

Oxford Economics ekonomisti Rory Fennessy, önceki aylarda beklentileri aşan ekonomik performansın ardından ekim ayı verilerinin büyüme görünümüne ilişkin iyimserliği azalttığını belirtti.

Capital Economics analisti Harry Chambers ise imalat sektörünün yükselen enerji fiyatlarından etkilendiğini, ancak maliyet artışlarının ekonominin geneline yayıldığını gösteren belirgin bir ikinci dalga etkisinin henüz görülmediğini ifade etti.

Fransa’da siyasi belirsizlik ekonomiyi baskılıyor

Euro Bölgesi’nin önemli ekonomilerinden Fransa’da ticari faaliyetler ekim ayında daraldı. İşletmeler, talepteki düşüşü artan siyasi belirsizlikler ve ekonomik baskılarla ilişkilendirdi.

Kamu maliyesine yönelik endişeler ve hükümetin borçlanma maliyetlerindeki yükseliş de ülkenin ekonomik görünümünü olumsuz etkiledi. Fransa’da ticari güven, pandemi dönemi hariç tutulduğunda 2012’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Almanya’da da özel sektör büyümesi hız kesti. Bölge genelinde iş dünyasının güveni son beş ayın en düşük seviyesine gerilerken en belirgin zayıflık imalat sektöründe görüldü.

İşe alımlar neredeyse durdu

Euro Bölgesi’nde ekonomik yavaşlamanın etkileri istihdam verilerine de yansıdı. Ekim ayında işe alımlar büyük ölçüde yatay seyrederken önceki aylarda görülen sınırlı istihdam artışı ivme kaybetti.

Hizmet sektöründe istihdam artışı son beş ayın en zayıf düzeyine geriledi. İmalat sektöründe ise iki aylık toparlanmanın ardından çalışan sayısı yeniden düşüş gösterdi.

Yeni siparişlerdeki artış da son dört aylık genişleme döneminin en düşük seviyesinde kaldı. Bu tablo, işletmelerin üretim ve personel planlamasında daha temkinli davranmaya başladığını ortaya koydu.

İhracat siparişlerinde toparlanma sinyali

Ekonomideki genel yavaşlamaya rağmen ihracat siparişleri olumlu bir gelişme gösterdi. Yeni ihracat siparişleri, yaklaşık dört buçuk yıl süren kesintisiz aylık düşüşün ardından üst üste üçüncü ay yükseldi.

Buna karşın hizmet sektörü PMI verisi iki ayın en düşük seviyesine inerken imalat üretimi alt endeksi de son dört ayın en zayıf düzeyine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı yakından izleniyor

Enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon görünümü, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası açısından önemini koruyor. Reuters’ın aktardığı ekonomist beklentilerine göre, bankanın mevduat faizini yüzde 2,50 seviyesinde sabit tutması ve aralık ayında 25 baz puanlık artışa gitmesi öngörülüyordu.

İngiltere’de ise şirket faaliyetleri şubat ayından bu yana en güçlü dönemini yaşadı. Ancak artan yakıt fiyatlarının hane bütçelerini zorlaması, tüketici harcamalarını ve güvenini olumsuz etkiledi.

Euro Bölgesi’nde büyümenin yavaşlaması, yükselen maliyetler ve işe alımlardaki durgunluk, önümüzdeki dönemde Avrupa ekonomisinin karşı karşıya olduğu temel riskler arasında yer alıyor.