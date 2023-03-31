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Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu

Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu
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04 Nisan 2023 - 15:43

Avcılar Belediyesi tarafından Hatay’da eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için 4 mahallede

kurulan 5 çadır okul 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlıyor.

Kahramanmaraş Merkezli depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da eğitim – öğretimin

sürdürülebilmesi için çadır okulların kurulum çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan Avcılar

Belediyesi, Ekinci, Karaali, Dikmece ve Kuzeytepe mahallelerinde 5 adet çadır okul kurulumunu

tamamladı. Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Destek Birliği, Ülkem Okuyor

Koordinatörü Havva Ertuğrul ve bölgedeki öğretmenlerin desteğiyle kurulumu tamamlanan çadır

okulların; kırtasiye, kitap ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri Avcılar Belediyesi ve gönüllü ekipler

tarafından karşılandı.

3 Nisan Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde güvenli ortamlarda

eğitim öğretime başlayacak olan çadır okullarda her gün bölge öğretmenleri tarafından öğrencilere

etüt ve okuma programları yapılmaya devam ediyor.

Her türlü şartta eğitimin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Turan

Hançerli; “Hatay’da çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için öğrencilerin güvenliği ve

ihtiyaçlarına uygun olarak çok kısa bir sürede çadır okulların kurulum çalışmalarına başladık. 5 adet

çadır okulumuz 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlıyor. Eğitim öğretimin başlaması sadece

akademik açıdan değil çocuklarımıza sağlayacağı psikolojik ve sosyal destekten dolayıda çok

değerli. Bu açıdan çok mutluyuz.” dedi.

Depremin ardından kısa süre içerisinde Hatay Merkez’de lojistik merkezi kurduklarını söyleyen

Hançerli; “Çalışma arkadaşlarım gece gündüz demeden mahalle mahalle, köy köy gezerek

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar. Fedakarca ve özverili çalışmalarından

dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını

sarana kadar el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. “ dedi.

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