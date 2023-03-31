Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu

Avcılar Belediyesi tarafından Hatay’da eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için 4 mahallede
kurulan 5 çadır okul 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlıyor.
Kahramanmaraş Merkezli depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da eğitim – öğretimin
sürdürülebilmesi için çadır okulların kurulum çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan Avcılar
Belediyesi, Ekinci, Karaali, Dikmece ve Kuzeytepe mahallelerinde 5 adet çadır okul kurulumunu
tamamladı. Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Destek Birliği, Ülkem Okuyor
Koordinatörü Havva Ertuğrul ve bölgedeki öğretmenlerin desteğiyle kurulumu tamamlanan çadır
okulların; kırtasiye, kitap ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri Avcılar Belediyesi ve gönüllü ekipler
tarafından karşılandı.
3 Nisan Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde güvenli ortamlarda
eğitim öğretime başlayacak olan çadır okullarda her gün bölge öğretmenleri tarafından öğrencilere
etüt ve okuma programları yapılmaya devam ediyor.
Her türlü şartta eğitimin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli; “Hatay’da çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için öğrencilerin güvenliği ve
ihtiyaçlarına uygun olarak çok kısa bir sürede çadır okulların kurulum çalışmalarına başladık. 5 adet
çadır okulumuz 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlıyor. Eğitim öğretimin başlaması sadece
akademik açıdan değil çocuklarımıza sağlayacağı psikolojik ve sosyal destekten dolayıda çok
değerli. Bu açıdan çok mutluyuz.” dedi.
Depremin ardından kısa süre içerisinde Hatay Merkez’de lojistik merkezi kurduklarını söyleyen
Hançerli; “Çalışma arkadaşlarım gece gündüz demeden mahalle mahalle, köy köy gezerek
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar. Fedakarca ve özverili çalışmalarından
dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını
sarana kadar el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. “ dedi.