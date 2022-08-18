Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı yayın ile heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sarı Lacivertliler Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. Üçüncü eleme turunda ilk mücadelede 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdıran temsilcimiz, Austria Wien karşısında galip gelerek Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, Austria Wien – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşma ile ilgili bilgiler.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Austria Wien’e konuk oluyor. Jorge Jesus önderliğinde 3. ön eleme turunda Slovacko’yu eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, grup aşaması öncesi son engelde Viyana’da Austria Wien ile karşılaşacak. İlk maçta avantajlı bir sonuç alma hedefinde olan sarı-lacivertlilerin Austria Wien ile oynayacağı karşılaşma yarın saat 22.00’de başlayacak.

Austria Wien – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Austria Wien – Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Viola Park’ta oynanacak. TSİ 22.00’da başlayacak müsabaka D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan canlı yayınlanacak.

Austria Wien – Fenerbahçe maçını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

KADRO AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya’nın Austria Wien takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almazken, Bruma’nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Jorge Jesus’un belirlediği 23 kişilik kadro şöyle;

“Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.”

Avusturya basınına göre F.Bahçe favori

Avusturya basını, 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak Avrupa Ligi play-off turu maçlarında Fenerbahçe’yi favori gösterirken, Austria Wien’in teknik patronu Manfred Schmid, iki takım arasındaki güç farkını kabul etmekle beraber turu geçmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Schmid, “Fenerbahçe, karşı konulmaz bir rakip ama sert oynayıp maçlarımızı onlar için olabildiğince zorlaştıracağız Takımım aç, özellikle ilk maçta alacağımız bir galibiyet bize hayat ve güç verir” diye konuştu.