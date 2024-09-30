Atletico Madrid ile Real Madrid puanları paylaştı!

La Liga’nın 8’inci haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid yenişemedi.

Atletico Madrid, La Liga’nın 8’inci haftasında Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşma Metropolitano’da oynandı. Dev derbi 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Atletico Madrid’in golünü 90+5’inci dakikada Angel Correa kaydetti. Real Madrid’de fileleri 64’üncü dakikada Eder Militao havalandırdı.

Atletico Madrid’de Marcos Llorente, 90’ıncı dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 18, Atletico Madrid ise 16 puana yükseldi.

MAÇ BİR SÜRE DURDU

Karşılaşmanın 69’uncu dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçın hakemi oyunu durdurdu. Futbolcular bir süre soyunma odasında bekledi. Oyun alanına çıkıldığında bir kez daha yabancı madde atılması halinde maçın erteleneceği açıklandı.