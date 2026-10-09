Atilla Taş’ın Kızından Acı Haber! 14’üncü Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’tan acı haber geldi. Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan bir tatil sitesindeki apartmanın 14’üncü katından düştüğü belirtilen Sezen Taş, yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin’de Feci Olay

Olay, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, apartmanın 14’üncü katından düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık Ekipleri Acı Haberi Verdi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Sezen Taş’a müdahalede bulundu. Ancak yapılan kontrollerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının ölümü, olayın yaşandığı bölgede üzüntüye neden oldu.

Cenazesi Morga Kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin ardından Sezen Taş’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Sezen Taş’ın 14’üncü kattan düşmesine ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğinin ve düşmenin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililerin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.