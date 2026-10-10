Ataşehir’de Dengeler Değişti! Başkan Vekilliğini AK Parti Kazandı

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin galibi AK Parti’nin adayı Serdar Orhan oldu. CHP ve Yeni Parti’nin seçime katılmama ve aday çıkarmama kararı aldığı süreçte, yapılan oylama sonucunda başkan vekilliği görevine Serdar Orhan seçildi.

İstanbul’da belediyelerin yönetimine ilişkin siyasi gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Ataşehir Belediyesi’nde düzenlenen başkan vekilliği seçimi, meclisteki siyasi dengeler ve son dönemde yaşanan parti değişiklikleri nedeniyle dikkat çekti.

CHP VE YENİ PARTİ SEÇİME KATILMADI

Ataşehir Belediyesi’ndeki başkan vekilliği seçimi öncesinde CHP ve Yeni Parti, oylamaya katılmama kararı aldı. İki parti de seçimde aday göstermedi. Meclis üyelerinin katılım sağlamadığı seçimde AK Parti’nin adayı Serdar Orhan, başkan vekilliği görevini kazandı.

MECLİSTEKİ SİYASİ DENGELER DEĞİŞTİ

Ataşehir Belediye Meclisi’nde daha önce CHP’nin 17, AK Parti’nin 16, MHP’nin ise 2 üyesi bulunuyordu. CHP’li üyelerden bazılarının oy kullanma hakkına ilişkin kısıtlamalar da meclisteki dengeler açısından önem taşıyordu.

Eylül ayının sonunda CHP’li 6 belediye meclis üyesinin AK Parti’ye katılması, belediyedeki siyasi tabloyu değiştiren gelişmeler arasında yer aldı.

AK PARTİ’NİN İSTANBUL’DAKİ BELEDİYE SAYISI 22’YE YÜKSELDİ

Ataşehir’de yapılan başkan vekilliği seçimini Serdar Orhan’ın kazanmasıyla AK Parti’nin İstanbul’da yönettiği belediye sayısının 22’ye yükseldiği belirtildi.

Seçim sonucu, İstanbul’daki yerel yönetimlerde yaşanan siyasi hareketliliğin yeni bir gelişmesi olarak öne çıktı.