Ataşehir Belediyesi’ne Operasyon: Başkan Vekili Murat Güneş Tutuklandı

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından adli süreç devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Ekim’de düzenlenen operasyonlarda belediye yöneticileri, belediye çalışanları ve bazı firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesiyle birlikte soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT GÜNEŞ DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yapılan değerlendirmelerin ardından aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararı verilen isimler şöyle:

Murat Güneş

Leyla Terzi

Mustafa Anıl Altan

Cihan Karakaş

Halim Bak

Diğer şüpheliler hakkında ise farklı adli tedbirler uygulandı.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları Aytekin Şahin ile Ekrem Köse’nin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin tamamı hakkında adli süreç tamamlanmış oldu.

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Tutuklama kararı verilen Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.

Söz konusu suçlamalar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Şüphelilerin hukuki durumları, yürütülecek yargılama ve soruşturma sürecindeki deliller doğrultusunda netlik kazanacak.

SORUŞTURMA NASIL DERİNLEŞTİ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, daha önce gerçekleştirilen operasyonların ardından elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda genişletildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüphelilere ait dijital materyallerin incelendiği, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin değerlendirildiği ve CİMER üzerinden yapılan ihbarlar üzerine bazı tanıkların dinlendiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra rüşvet verdiği iddia edilen bazı şüphelilerin ifadelerinin de soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin de incelendiği ifade edildi.

HEDİYE KARTI VE DÖVİZ İDDİALARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek miktarlı hediye kartları kullandığının ve döviz cinsinden para aldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.

Ayrıca bazı firma sahiplerinin de yüksek miktarlı hediye kartları aldığı ve döviz cinsinden para verdiğine yönelik iddiaların soruşturma dosyasında yer aldığı aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, bazı belediye çalışanlarının imar ve iskân işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırmak suretiyle maddi menfaat temin ettiğine ilişkin tespitlerin de dijital materyallerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.

OPERASYONDA BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın son operasyonunda belediye yönetiminde görev yapan bazı isimlerin yanı sıra belediye çalışanları ve çeşitli şirketlerin sahip veya ortakları da gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi, belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan, Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş ile Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alınmıştı.

Ayrıca çeşitli inşaat ve yapı şirketlerinde ortak veya yönetici konumunda bulunan Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Halim Bak da operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtilmişti.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDE DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPILMIŞTI

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma süreci daha önce gerçekleştirilen operasyonlarla da gündeme gelmişti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yaklaşık 6 ay önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.

30 Nisan’da gerçekleştirilen seçimde CHP’li Murat Güneş, 22 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

Son operasyonla birlikte belediyeye yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamı genişlerken, adli süreçte yaşanacak yeni gelişmeler takip ediliyor.