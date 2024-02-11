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Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı… Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı… Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Şubat 2024 - 13:48

Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi ünlü dizilerde rol alan oyuncu Selda Özer’e yıllar acımadı. 63 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı - Sayfa 1

Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer’in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

 

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Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı - Sayfa 2

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Bir dönemin en çok ekranlarda görünen oyuncularından Selda Özer, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekiyordu.

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Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı - Sayfa 3

Aktif oyunculuk yaptığı dönem çok önemli projelerde yer alan Selda Özer şimdilerde Bodrum’da sakin bir hayat sürüyor.

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Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı - Sayfa 4

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay’ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selda Özer’in son hali gündem oldu.

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Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı - Sayfa 5

63 yaşındaki oyuncunun son halini görenler şaşırdı. Dönemin en popüler dizilerinde rol alan Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla da ayrıca dikkat çekiyor.

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Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı - Sayfa 6
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Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı - Sayfa 7
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