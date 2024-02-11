Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı… Yıllar acımadı! Son hali şaşırttı

Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi ünlü dizilerde rol alan oyuncu Selda Özer’e yıllar acımadı. 63 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.
Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer’in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.
SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Bir dönemin en çok ekranlarda görünen oyuncularından Selda Özer, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekiyordu.
Aktif oyunculuk yaptığı dönem çok önemli projelerde yer alan Selda Özer şimdilerde Bodrum’da sakin bir hayat sürüyor.
Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay’ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selda Özer’in son hali gündem oldu.
63 yaşındaki oyuncunun son halini görenler şaşırdı. Dönemin en popüler dizilerinde rol alan Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla da ayrıca dikkat çekiyor.