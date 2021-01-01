Aslı Enver’den yeni tatil pozları

Aslı Enver’den yeni tatil pozları

Bir süredir Meksika’da tatil yapan Aslı Enver, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni geldi.

‘Kavak Yelleri’, ‘Suskunlar’, ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Babil’ gibi sevilen dizilerde rol alan Aslı Enver, yeni projeleri öncesinde Meksika’ya tatile gitti. 37 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda teknede çektirdiği pozlarla adından söz ettirmişti.

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Enver, siyah bikinisiyle çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Tatiline devam eden güzel oyuncu, bu kez yeni fotoğraflar yayınladı.

Beyaz gömleği ve desenli bandanasını kot şortla kombinleyen Aslı Enver, bu kareleri kahverengi kalp emojisiyle yayınladı. Instagram’da 6 milyon takipçisi olan ünlü ismin, yeni tatil pozlarına; binlerce yorum ve 200 bine yakın beğeni geldi.

SIFIR MAKYAJ ASLI ENVER

Geçtiğimiz temmuz ayında Instagram hesabından sıfır makyaj pozlarına yer veren Aslı Enver, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.

37 yaşındaki oyuncuya, hayranları; “Bu kadar güzellik fazla değil mi?”, “İşte şimdi bayram oldu”, “Ne kadar da doğal”, “Filtresiz de güzel olunuyor” şeklinde övgü dolu mesajlar göndermişti.

Hatice Şendil, Güven Murat Akpınar, Dilara Aksüyek, Ezgi Şenler ve Seda Bakan gibi ünlü isimler de Aslı Enver’in doğal güzelliğine kayıtsız kalamamıştı.