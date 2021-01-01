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Asiltürk, Koronavirüs Aşısını Yaptırmış mıydı ?

Asiltürk, Koronavirüs Aşısını Yaptırmış mıydı ?
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01 Ekim 2021 - 17:26

Koronavirüs’ten vefat eden Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan Koca topu aileye attı !

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül’de Ankara’da hastaneye kaldırılmıştı. Asiltürk, bu sabah hayatını kaybetti.

“SABAH 9’DA KAYBETTİK”
Asiltürk’ün vefatı sonrasında hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: “Sabah 09.00’da kaybetmiş bulunuyoruz. İnançlı ve samimi biriydi. Koronavirüs hastalığı ve kalp yetersizliği vardı. Yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum, başımız sağ olsun.”

KORONAVİRÜS AŞISI OLMUŞ MUYDU?
Asiltürk’ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığı iddia edilmişti. Bu konu Koca’ya da yöneltildi. Soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Bakan, “Bu konu ve genel bir takım bilgileri, hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

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