Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarında Yeni Hesap! 2027 Zam Rakamları Ortaya Çıktı

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2027 yılında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,4 olarak açıklamasıyla asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalar yeniden gündeme geldi.

Ancak yeni yılda uygulanacak zam oranları henüz kesinleşmedi. Paylaşılan rakamlar, yıl sonu enflasyon beklentisi üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara dayanıyor.

Asgari Ücret 36 Bin TL’yi Aşabilir

Mevcut net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu dikkate alındığında, yüzde 28,4 oranında artış yapılması durumunda maaşa yaklaşık 7 bin 974 TL zam gelmesi hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre 2027 yılı net asgari ücreti yaklaşık 36 bin 49 TL’ye ulaşabilir. Ancak kesin tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri ve alacağı kararın ardından belli olacak.

Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Yıl sonu beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda emekliler için yaklaşık yüzde 10 seviyesinde zam ihtimali gündeme geliyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zamları ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. Mevcut tahminler doğrultusunda bu grupta yaklaşık yüzde 8 seviyesinde artış ihtimali konuşuluyor.

Söz konusu oranlar kesinleşmiş zamları değil, tahmini hesaplamaları ifade ediyor.

Kesin Zam Oranları Ocak Ayında Netleşecek

2027 yılı maaş zamlarının belirlenmesinde 2026 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri önemli rol oynayacak. Asgari ücret için ayrı bir karar süreci yürütülürken memur ve emekli maaşları ilgili hesaplama yöntemlerine göre belirlenecek.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi beklense de bu oranın bütün maaş gruplarına doğrudan aynı oranda yansıtılması söz konusu değil. Milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni maaş tutarları, kesinleşen veriler ve resmi kararların ardından açıklanacak.