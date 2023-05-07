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ASELSAN, “Şekil Değiştiren İHA”yı uçurdu

ASELSAN, “Şekil Değiştiren İHA”yı uçurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mayıs 2023 - 14:31
ASELSAN’ın şekil değiştiren insansız hava aracı (İHA) uçmaya başladı, ürünleştirme aşamasına geçiliyor.

ASELSAN, “Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi” kapsamında, sabit ve hareketli platformlar üzerindeki fırlatıcı sistemlerden atıldıktan sonra kararlı uçuşa geçebilen çok rotorlu insansız hava aracı prototipi geliştirdi. Şekil Değiştiren İHA, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’te de sergilendi.

ASELSAN AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına bağlı ASELSAN Araştırma Merkezi’nde yürütülen projeye, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında İTÜ ARC katkı sağladı.

Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi’nin temmuz ayında tamamlanması ve ürünleştirme çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Proje kapsamında hava aracı ve fırlatıcısı geliştirildi ve tasarım doğrulamaları yapıldı, başarılı uçuş testlerine imza atıldı.

Kolları katlandıktan sonra fırlatıcı sisteme yerleştirilen İHA, fırlatma sonrası istenen yüksekliğe ulaştığında kanatlarını açıp pervanelerini döndürmeye başlıyor ve kararlı uçuşa geçiyor. İHA, bu sayede, hem sabit hem de hareketli platformlardan fırlatılabiliyor.

 

İHA, kolları katlanabildiği için düşük hacimlerde çok sayıda depolanabiliyor. Proje kapsamında yine ASELSAN tarafından hareketli araç üzerinden kullanılabilecek 5’li bir fırlatıcı sistem geliştirildi.

Üzerinde 4 kamera bulunan ve kısa sürede 200 metre irtifaya çıkan İHA’nın ürünleştirme aşamasına geçtikten sonra keşif-gözetleme amaçlı kullanılması amaçlanıyor.

Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı

Hareketli araç üzerinden kalkış yapabiliyor olmak önemli bir operasyonel kabiliyet sağlayacak. Bu sayede askeri personelin aracı durdurup bir İHA kaldırmasının ve bu sırada açık hedef haline gelmesinin önüne geçilecek. ASELSAN mühendisleri bunu önlemek amacıyla İHA’yı hareketli araç üzerinden hızlı şekilde atma yöntemini seçti.

Böyle bir İHA’nın sabit noktalardan atılmasıyla da çok hızlı şekilde yüksek irtifaya çıkıp anlık görüntü aktarabilmesi mümkün olacak. Klasik döner kanatlı İHA’ların söz konusu irtifaya çıkıp görüntü aktarma süresi çok daha uzun sürüyor.

Şekil Değiştiren İHA’nın askeri-sivil birçok kullanım alanı olması öngörülüyor.

Tesis ve sınır güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak İHA, hareketli kara ve deniz araçlarından fırlatılabilme kabiliyeti, kalkış sırasındaki kaza risklerinin azaltılması, operasyon hazırlık süresinin kısaltılması, operasyon menzilinin artırılması ve düşük hacimlerde çok sayıda depolanabilme kabiliyetiyle sınıfındaki ürünlere göre üstünlükler taşıyor.

ASELSAN’ın Şekil Değiştiren İHA’sı şehir bölgesindeki sabit noktalarda, ülke sınırlarında ve yüksek önemdeki tesislerde bulunan güvenlik noktalarında, zırhlı askeri araçlar, hücum botlar ve sahil güvenlik botları ile insansız kara ve deniz araçlarında kullanılabilecek.

İtfaiye araçlarından da fırlatılabilecek İHA, yangının yönü ve büyüklüğü hakkında bilgi alınmasını sağlayacak.

Çeşitlenen, yenilenen ASELSAN ürünleri

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yaptıkları en doğru işlerden birinin TEKNOFEST’te yer alıp, gençlerle bir araya gelmek olduğunu söyledi.

TEKNOFEST’teki ürünlerini her yıl çeşitlendirip, artırdıklarını, yenilenen ürünleri sunduklarını ifade eden Görgün, “Önceki yıllarda beğeni toplayan, ilgi gören ürünlerimizi tekrar tekrar getiriyoruz. İnsansız kara araçlarımız var, onları gençlerimiz çalıştırmayı çok seviyorlar. Çocuklar için de bu yıl uzay konseptinde bir etkinlik gerçekleştirdik.” dedi.

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