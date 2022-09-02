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Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner saldırıya uğradı

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner saldırıya uğradı
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02 Eylül 2022 - 16:11
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner’e evinin önünde bir suikast girişimi gerçekleştirildi. Kirchner evinden çıkıp arabasına bineceği sırada bir vatandaş silahı yüzüne doğrulttu. Ancak silah tutukluk yapıp ateş almayınca Cumhurbaşkanı yardımcısı yara almadan kurtuldu.
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner‘e evinin önünde suikast girişimi gerçekleştirildi. Kirchner evinden çıkıp arabasına binmeden önce vatandaşlarla selamlaştı. Ardından kalabalıktan bir kişi Kirchner’ın yüzüne silah doğrulttu. “SİLAH TUTUKLUK YAPTI”
Ancak yüzüne doğrultulan silah ateş almayınca Kirchner saldırıdan yara almadan kurtuldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Kirchner, saldırıyla ilgili şu sözleri söyledi: “Silah beş kurşunla doluydu, tetik çekildi ama tutukluk yaptığı için ateş almadı.”SORUŞTURMA BAŞLATILDI
69 yaşındaki Kirchner saldırıda zarar görmedi ve federal kolluk kuvvetleri tarafından korundu. Bunun üzerine olay soruşturma altına alındı.SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Arjantin güvenlik bakanı, saldırganın 35 yaşında Brezilyalı bir kişi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine saldırgan gözaltına alındı.
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