Arda Güler’e Modric piyangosu! İspanyollar duyurdu

Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler tartışmalarına noktayı koydu.
Real Madrid’de uzun süren sakatlığını atlatmasına rağmen süre almakta zorlanan Arda Güler’in başka bir takıma kiralanması gündemdeydi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, milli futbolcu için son kararı verdi.
Başkan Perez, Arda’nın sahaya odaklanmasını istedi
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler’in başka bir takıma kiralanmasına izin vermedi. Perez, futbolcunun tamamen sahaya odaklanıp süre alıp almamasını dert etmemesini istiyor.
Gelecek sezon Luka Modric’in yerine geçebilir
Real Madrid, önümüzdeki sezon için 38 yaşındaki Luka Modric ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Arda Güler’in bu fırsatı değerlendirerek yeni sezonda 11’in parçası olmayı deneyeceği belirtiliyor.
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz pazar günü Real Madrid, La Liga’da Almeria ile karşı karşıya gelirken Arda Güler, takımının 5. oyuncu değiştirme hakkını kullanmasının ardından, kenarda ısındığı sırada üzerindeki yeleği çıkarıp yere fırlatarak kulübeye tepki göstermiş ve ardından transfer haberleri çıkmaya başlamıştı.