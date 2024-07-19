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Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı

Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2024 - 11:52
Galatasaray’ın genç yıldızı Hamza Akman, sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat teklifi almayan bir isim olarak kulüpsüz kaldı. Real Madrid’de forma giyen Arda Güler ile kıyaslanan Akman’ın yeteneği taraftarlar tarafından üst düzey olarak değerlendiriliyordu. Galatasaray’ın bu genç yeteneği bırakması taraftarları şaşırttı.

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