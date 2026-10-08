Arda Güler İçin Olay Sözler! Emre Belözoğlu Açık Açık Uyardı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Genç futbolcuyu Fenerbahçe altyapısında oynadığı dönemden beri takip ettiğini anlatan Belözoğlu, Arda’nın kısa sürede geldiği noktaya dikkat çekti.

Mackolik YouTube kanalında yayınlanan “Yüz Yüze” programına konuk olan Emre Belözoğlu, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin yanı sıra Arda Güler’in gelişimi hakkında da konuştu.

Belözoğlu, Arda’nın yalnızca yetenekleriyle değil, futbola yaklaşımı ve çalışma disipliniyle de farklı bir oyuncu olduğunu vurguladı.

“Sadece 45 dakika izledim, A takıma çıkması gerektiğini söyledim”

Arda Güler’in Fenerbahçe altyapısında forma giydiği dönemi anlatan Belözoğlu, genç yıldızı ilk izlediği anda dikkatini çektiğini söyledi.

Fenerbahçe’de sportif direktörlük yaptığı dönemde Arda’yı altyapıda izlediğini belirten Belözoğlu, kısa süreli gözleminin ardından genç futbolcunun A takıma yükselmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Belözoğlu, Arda Güler için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevi yaparken Arda’yı altyapıda izledim. Sadece 45 dakika izledim ve onun A takıma çıkması gerektiğini söyledim. Arda çok zeki, hem saha içinde hem saha dışında. Hayatının merkezine futbolu koymuş bir oyuncu. Performans odaklı yaşayan bir sporcu.”

“Arda’nın gideceği çok yol var”

Milli yıldızın bugün Real Madrid gibi dünyanın en önemli kulüplerinden birinde forma giymesine rağmen gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirten Belözoğlu, Arda’nın önünde halen kat etmesi gereken önemli bir mesafe bulunduğunu söyledi.

Genç futbolcunun kendi oyununu bir teknik direktör bakış açısıyla değerlendirmesinin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Belözoğlu, doğru teknik adamlar ve takım arkadaşlarının Arda’nın eksik yönlerini geliştirmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Belözoğlu, “Arda’nın gideceği çok yol olduğunu düşünüyorum. Kendi oyununa bir teknik adam gibi bakması gereken yerler var. Bunları ona gösterecek bir teknik adam ve takım arkadaşı zamanla mutlaka olacaktır.” dedi.

“Arda için işler çok iyi gidiyor”

Emre Belözoğlu, Arda Güler’in hem Real Madrid’de hem de A Milli Takım’da önemli bir rol üstlenmeye başlamasına da dikkat çekti.

Milli takım ve Real Madrid’de oyunun giderek Arda’nın bulunduğu bölge üzerinden şekillendiğini belirten Belözoğlu, genç yıldızın topun olduğu yerde etkisini hissettirdiğini söyledi.

Arda’nın sahip olduğu ancak henüz kendisinin dahi tam olarak farkında olmayabileceği özelliklerinin ortaya çıkarılması halinde çok daha farklı bir seviyeye ulaşabileceğini dile getiren Belözoğlu, milli yıldızın mevcut performansının ise zaten oldukça tatmin edici olduğunu ifade etti.

Belözoğlu, “Hem A Milli Takım hem Real Madrid, Arda merkezli; topun olduğu yerde o var. Onun gücünü, belki kendisinin bile farkında olmadığı bir özelliğini ortaya çıkaracak bir şey lazım. Yoksa Arda fazlasıyla tatmin ediyor oyunuyla. Son dönemde Real Madrid’de anahtar oyunculardan biri oldu. Arda için işler çok iyi gidiyor.” ifadelerini kullandı.

“Real Madrid’i bırakıp gitmemeli”

Belözoğlu, Arda Güler’e daha önce yaptığı bir tavsiyeyi de açıkladı.

Milli futbolcunun Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giymesinin kariyeri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Belözoğlu, Arda’nın bu seviyeden vazgeçmemesi gerektiğini daha önce kendisine söylediğini aktardı.

Genç yıldızın önünde küçük dokunuşlarla ve zaman içerisinde gelişebileceği alanlar bulunduğunu ifade eden Belözoğlu, Real Madrid’den ayrılmak yerine kulüpte mücadele etmeye devam etmesinin daha doğru olacağı görüşünü dile getirdi.

“Biz hata yaptık, o yapmasın”

Kendi futbolculuk kariyerinden de örnek veren Belözoğlu, genç oyuncuların kariyerlerinde aldıkları kararların büyük önem taşıdığını söyledi.

Arda’nın hem mental hem de fiziksel açıdan kendisini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini belirten Belözoğlu, geçmişte kendisinin yaptığı hataların genç yıldız tarafından tekrarlanmamasını istediğini ifade etti.

Belözoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha da iyi gidebilmesi için önünde küçük dokunuşlar ve zaman var. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Arda’nın Real Madrid’i bırakıp başka bir takıma gitmemesi gerektiğini ona söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada yapması gereken bununla yetinmeyip hem mental hem fiziksel olarak oyunun üstüne koyması. Ben hatalar yapmış birisi olarak onun doğruları yapmasını tercih etmesini istiyorum. Çünkü biz hata yaptık, bir kardeşimizin de o konuda hata yapmasını istemem.”

Belözoğlu’nun açıklamaları, Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği ve kariyer planlaması açısından dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı. Genç yıldızın ise İspanyol devindeki yükselişini sürdürerek takımın önemli oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırması bekleniyor.