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Aralarında çok sürpriz isimler var! İşte AK Parti’de 3 dönem kuralına takılanlar

Aralarında çok sürpriz isimler var! İşte AK Parti’de 3 dönem kuralına takılanlar
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01 Nisan 2023 - 13:25
AK Parti’de daha önce alınan kararla 24., 26 ve 27. dönemi kapsayacağı açıklanan üç dönem kuralının uygulanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kurala takılanlar arasında Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Binali Yıldırım Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki , Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ ve Nurettin Canikli gibi isimler yer alıyor.

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