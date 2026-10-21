Araç sahiplerine müjde! Benzine bir indirim daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine üst üste ikinci indirim bekleniyor. Pazartesi günü yapılan 4 lira 37 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 3 lira 35 kuruşluk yeni bir düşüş öngörülüyor.

Petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde benzin fiyatlarında yaşanan düşüş, araç sahiplerinin yüzünü güldürürken yeni indirim haberi de gündeme geldi.

Benzine 3 lira 35 kuruşluk indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3 lira 35 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Pazartesi günü uygulanan 4 lira 37 kuruşluk indirimin ardından yeni indirimin de gerçekleşmesiyle benzinin litre fiyatındaki toplam düşüş hafta başından bu yana 7 lira 72 kuruşa ulaşacak.

Beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte benzin kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinde bir miktar daha düşüş yaşanacak.

Motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik var mı?

Benzin fiyatlarında peş peşe indirim beklentisi oluşurken motorin ve LPG grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol piyasaları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri gibi birçok etkene bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle fiyatlar şehirler ve dağıtım şirketleri arasında farklılık gösterebiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İndirim öncesinde paylaşılan güncel fiyatlar ise şöyle:

İstanbul

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

Beklenen indirimin ardından benzin fiyatlarının yeniden güncellenmesi bekleniyor. Sürücülerin, yakıt almadan önce bulundukları şehirdeki güncel pompa fiyatlarını kontrol etmelerinde fayda bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında uluslararası petrol ürünleri fiyatları ve dolar kurundaki değişimler önemli rol oynuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ilgili vergiler ve paylar eklenerek rafineri satış fiyatı hesaplanıyor.

Hesaplamalarda Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip ediliyor. Bu verilerde yaşanan değişimler, gerekli koşullar oluştuğunda benzin ve motorin fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyabiliyor.

Araç sahipleri ise petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni açıklamaları yakından takip ediyor.