Araç Sahipleri Yandı! Muayene Ücretlerine Dev Zam Geliyor

Vergi, harç, ceza ve çeşitli hizmet ücretlerinde 2027 yılında uygulanacak yeni tarifeler için gözler yeniden değerleme oranına çevrildi. Yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen yeniden değerleme oranının araç muayene ücretlerine de yansıması halinde, sürücüleri daha yüksek maliyetler bekliyor.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2027 yılı tarifeleri için hazırlıklar sürerken, yeniden değerleme oranı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Vergi ve harçların yanı sıra bazı hizmet ücretlerinin belirlenmesinde de etkili olan yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 27,85 seviyesinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Bu oranın uygulanması halinde araç muayene ücretlerinde de dikkat çekici bir artış yaşanması bekleniyor.

OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ 4 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Beklenen yüzde 28 civarındaki artışın gerçekleşmesi durumunda otomobiller için mevcut muayene ücretinin yaklaşık bin lira yükselmesi söz konusu olacak.

Hesaplamalara göre otomobil muayene ücretinin 3 bin 288 liradan yaklaşık 4 bin 208 liraya çıkması bekleniyor.

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinde de benzer bir artış yaşanması halinde mevcut 460 liralık ücretin yaklaşık 589 liraya yükselmesi gündeme gelecek.

Söz konusu rakamlar, yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 28 olarak gerçekleşmesi durumundaki hesaplamalara dayanıyor. Kesin ücretler ise 2027 yılı için yapılacak resmi düzenlemelerin ardından netleşecek.

YAKLAŞIK 35 MİLYON TAŞIT BULUNUYOR

Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yaklaşık 35 milyon seviyesinde bulunuyor. Bu araçların yaklaşık 18 milyonunu otomobiller oluşturuyor.

Dolayısıyla araç muayene ücretlerinde yaşanacak olası artış, milyonlarca araç sahibinin bütçesini doğrudan ilgilendiriyor.

Sıfır kilometre araçlarda ise ilk üç yıl için muayene muafiyeti bulunuyor. Bu sürenin ardından araçların periyodik olarak muayeneden geçirilmesi gerekiyor.

Otomobiller, ilk üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından iki yılda bir periyodik araç muayenesine giriyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 3 KASIM’DA BELLİ OLACAK

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 27,85 seviyesinde gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Yılmaz, yeniden değerleme oranının 3 Kasım’da açıklanacağını ve 2027 yılı tarifelerinde bu oranın belirleyici olacağını ifade etti.

Yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın ekonomik göstergeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenirken, vergi, harç ve çeşitli ücretlerin yeni yıldaki tutarlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynuyor.

CUMHURBAŞKANI’NIN ORANI DEĞİŞTİRME YETKİSİ BULUNUYOR

Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından uygulanacak oran konusunda Cumhurbaşkanı’nın belirli yetkileri bulunuyor.

Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı, vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını belirli sınırlar içerisinde azaltma veya artırma yetkisine sahip.

Mevzuata göre vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranının yüzde 50’ye kadar artırılması veya azaltılması mümkün olabiliyor.

Araç muayene ücretleri açısından ise Cumhurbaşkanı’nın farklı bir yetkisi daha bulunuyor. Kanuna göre Cumhurbaşkanı, her beş yılda bir muayene ücretlerini yüzde 20’ye kadar artırma veya indirme yetkisine sahip.

SÜRÜCÜLERİN GÖZÜ RESMİ TARİFEDE

Yeniden değerleme oranının kesinleşmesi ve ilgili düzenlemelerin yapılmasının ardından 2027 yılında araç muayenesi ve egzoz gazı emisyon ölçümü için uygulanacak nihai ücretler netleşecek.

Yaklaşık yüzde 28’lik artış beklentisinin gerçekleşmesi halinde özellikle otomobil sahiplerinin muayene masraflarında kayda değer bir yükseliş yaşanacak.

Milyonlarca sürücünün gözü şimdi 3 Kasım’da açıklanması beklenen yeniden değerleme oranına çevrilmiş durumda. Kesin oran ve Cumhurbaşkanı tarafından kullanılabilecek yetkilerin ardından 2027 yılı araç muayene ücretlerinin nihai rakamı belli olacak.