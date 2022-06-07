Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam geliyor

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geliyor.

Akaryakıt fiyatlarında döviz kurları ve uluslararası fiyatlara paralel olarak zamlar devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş zamlanacak.

Benzinde ise bu gece zam yok.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,34 TL’ye, İzmir’de 26,35 TL’ye satılıyor.