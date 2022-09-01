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Araç fiyatları düştü! İşte 500 bin liralık arabada yapılan indirim

Araç fiyatları düştü! İşte 500 bin liralık arabada yapılan indirim
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01 Eylül 2022 - 15:30

İkinci el arabalarda 6+6 düzenlemesi başlatılınca al-sat yapan vatandaşlar piyasadan ellerini çekti. Araba fiyatları düştü. İkinci el otomobil fiyatlarında gerileme meydana geldi. bir araçta 30 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar yeniden yükselecek mi? Kritik tarih 15 Eylül! İşte araç fiyatlarında son durum.

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca bir araçta 30 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar…

6+6 düzenlemesi ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar…

 

OTOMOBİL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ

OTOMOBİL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Konuyla ilgili Milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel:

“Yüzde 5-7 gibi bir gerileme meydana geldi. 6+6’dan çok yaz sezonunun gelmesi, ÖTV ile ilgili yapılan açıklamalar tüketicide bir beklenti oluşturmuştu. 6+6 genelgesi de yayınlanınca piyasanın duraksadığı gözlemlemeye başlandı. Buna bağlı olarak fiyatlarda yüzde 5-7 arasında bir gerileme meydana geldi. Bu geçici bir süredir. Bizim tavsiyemiz bu süre içerisinde tüketicinin araba alım ihtiyaçlarını bir an önce karşılamasıdır.

 

 

Evet sıfır araç ve ikinci el araçlar için bir alım tavsiyesi veriyoruz. Önümüzdeki günlerde sıfır araçlarla alakalı bu tedarikteki sıkıntı devam edecek. Bunun üzerine enerji maliyetlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Bunları üst üste koyduğumuzda görüntü sıfır araçların tekrar yükseleceği işaretini veriyor. Sıfır araçlar yükseliş ikinci el araç fiyatları da yükselmekte. Bu durağanlıkta tüketicilere tavsiyemiz araç amaları yönündedir.

KRİTİK TARİH 15 EYLÜL

KRİTİK TARİH 15 EYLÜL

Eylül ayından sonra tekrar araç fiyatları yükselişe geçebilir. Onun için 15 Eylül’e kadar bu durağanlıktan tüketicinin faydalanmasını tavsiye ediyoruz.

500 BİN LİRALIK BİR ARAÇTA NE KADARLIK İNDİRİM OLDU?

500 bin liralık araçta 25-30 bin lira civarında indirim oldu.”

ELDEN ÇIKARMA FURYASI!

Otomotiv Sektörü Temsilcisi Göksel Erkoyucu ise şu ifadeleri kullandı:

“Karardan sonra bizim dış yatırımcı diye adlandırdığımız insanlar 6 bin km normal sıfıra göre değer kaybı yarattığı için beklenenin daha altında fiyatla araçlarını elden çıkarmak istediler. Yüzde 5-10 gibi indirimler piyasada var. Fiyatlar düştü demekten ziyade normalleşmeye başladı desek daha doğru olur.

 

BEKLENTİLER

BEKLENTİLER

Bu işin sonucunda bir maliyeti var. Kar beklentisi düşüş sağlıyor. Maliyetin altında fiyat olmayacak. Sıfır km araç yokluğu hala devam ediyor. Eylül’ün 15’inden itibaren piyasanın hareketleneceğini düşünüyoruz. Fiyatların stabil derecede kalıp belki biraz da yükselmeye devam edebileceğini düşünüyoruz.

6 bin km bir fiyat indirimi getirdi ama arzdaki sıkıntı hala devam ediyor. Her ay yüzde 2-5 diliminde sıfır km araçlara zam geliyor. Bununda bir karşılığı olacaktır. Bizim hepimizin beklediği şu piyasanın stabil hale gelmesini hepimiz istiyoruz.

 

ARAÇ ALACAKLARA TAVSİYENİZ NEDİR BEKLESİNLER Mİ, YOKSA ALSINLAR MI

ARAÇ ALACAKLARA TAVSİYENİZ NEDİR? BEKLESİNLER Mİ, YOKSA ALSINLAR MI?

ARAÇ ALACAKLARA TAVSİYENİZ NEDİR? BEKLESİNLER Mİ, YOKSA ALSINLAR MI?

Şu an özellikle nihai tüketici dediğimiz binici kesimin beklemesini gerektirecek durum yok. Bir dönem ÖTV indirimi gelecek mi diye bir söylem vardı. Maliye Bakanı böyle bir beklentiniz olmasın diye açıkladı. 6+6 düzenlemesi bir etkileşim yaptı ama kimse zararına arabasını vermek istemeyecektir. Şu an yaşanan durum nihai tüketici için bir alım fırsatı olabilir.

 

3.05’LERDEN 2.75’LERDEN KREDİ VEREN BANKALAR VAR NE DİYORSUNUZ

3.05’LERDEN 2.75’LERDEN KREDİ VEREN BANKALAR VAR NE DİYORSUNUZ?

Maliye Bakanımız en son açıkladığı karşılık ayırmayla alakalı bankalara yaptırımı vardı. Bankalar zaten faizlerini geriye çekmeye başladılar. Banka ismi veremeyeceğim tabi. 2.79’luk faiz oranı 2.15’lere kadar düştü. Bunun etkilerini görebiliyoruz.

Bankalarda şöyle bir sıkıntı var evet oranlar düştü ama bir kısıtlama var. Bu açıkça söylenmese de 2.15’ten biz veriyoruz. 1 milyon lira, 500 bin lira veriyoruz diye bir kısıtlama var.”

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