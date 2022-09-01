Araç fiyatları düştü! İşte 500 bin liralık arabada yapılan indirim

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca bir araçta 30 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar…

6+6 düzenlemesi ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar…