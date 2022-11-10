Apple’ın İstemeseniz Bile Sizi Takip Etmeye Devam Ettiği İddia Edildi!

İki bağımsız araştırmacının yaptığı bir çalışma, Apple’ın istemeseniz bile sizi takip ettiğini ortaya koydu. Üstelik takip eden uygulamalar, Apple’ın kendi uygulamalarıydı.

Son yıllarda özellikle gizlilik konusunda yaptığı yatırımları ürünlerinin pazarlamasında öne Apple, bugün son derece çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi.

Bağımsız iki araştırmacı, Apple’ın kendi uygulamalarının iPhone ayarlarında analiz paylaşma özelliğini kapattığınızda bile sizi takip etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Apple, analiz verilerini paylaşmamayı seçseniz bile sizi takip ediyor olabilir:

Uygulama geliştiricisi ve güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry, verileri paylaşma özelliğini kapatsanız bile sizi takip etmeye devam eden ‘birkaç uygulama’ tespit ettiklerini öne sürdü. Üstelik bu uygulamalar arasında Apple’ın şu uygulamaları da yer alıyordu:

App Store

Apple Music

Apple TV

Apple Books

Apple Stocks

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada jail-break edilmiş ve iOS 14.6 ve iOS 16 işletim sisteminde çalıştırılan iki iPhone’u kullandı. Her iki telefonda da verilerin anlık olarak, aynı anda Apple’a gönderildiği görüldü. Üstelik analizlerin paylaşılmasını istememenizi sağlayan ayar, bu durumu değiştirmiyordu.

Üstelik App Store’da durum biraz daha ciddi:

Araştırmacılar, Twitter’dan yaptıkları paylaşımda App Store’da iOS 14.6 ile geçmişte yapılan bazı değişikliklere dikkat çekti. Buna göre App Store, artık uygulama içinde yaptığınız her bir dokunma işlemini kayıt altına almaya başladı. Kullanım verileri, Apple’ın veri tabanına anlık olarak işleniyordu.

Apple’ın söz konusu verileri kullanma amacı bilinmezken, en potansiyel amacı reklamlar konusunda daha yüksek kâr sağlayacak iyileştirmeler yapılması olarak görülüyor. Kullanıcıların nerelere daha fazla ilgi ölçtüğünün öğrenilmesi, reklamların yerleştirilmesinde büyük bir rol oynayabiliyor.

İddialar yankı bulacak mı?

Araştırmacıların ortaya koyduğu tespitler sonucunda Apple’a yönelik yasal bir sürecin başlayıp başlamayacağı henüz bilinmiyor. Fakat durum doğru çıkarsa, Apple adına büyük bir skandal olacaktır.