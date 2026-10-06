Ankara’dan Havalanmıştı! AJet Uçağında Bomba Alarmı: 143 Kişi Tahliye Edildi

Ankara’dan Şanlıurfa’ya sefer yapan AJet’e ait yolcu uçağında, içerisinde patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edilmesi üzerine güvenlik alarmı verildi. Uçak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçakta bulunan 136 yolcu ile 7 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, güvenlik ekipleri uçakta patlayıcı madde bulunup bulunmadığını belirlemek üzere arama çalışması başlattı.

Uçakta “patlayıcı madde” notu bulundu

Olay, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’in 4180 sefer sayılı yolcu uçağında meydana geldi.

Uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir notun tespit edilmesi üzerine durum güvenlik birimlerine bildirildi.

Yaşanan alarmın ardından uçak, saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yaptı. Uçağın havalimanına ulaşmasının ardından yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli önlemler alındı.

136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Şıldak, uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 143 kişinin bulunduğunu belirtti. Uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildiren Şıldak, güvenlik ekiplerinin uçakta arama çalışmalarına başladığını açıkladı.

Şıldak’ın açıklamasında, uçağın saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na indiği ve ardından güvenlik birimleri tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirildiği belirtildi.

Havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı

Notun bulunmasının ardından olayın ciddiyeti nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Uçakta bulunan kişilerin tahliyesi gerçekleştirilirken, ekipler uçağın içerisinde ve gerekli görülen alanlarda detaylı arama başlattı.

Yetkililer, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması amacıyla bütün tedbirlerin alındığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, daha önce yaptığı açıklamada da uçağın güvenli şekilde havalimanına indirilmesinin ardından yolcuların tahliye edilmesi ve uçakta arama yapılması için gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulanacağını duyurdu.

Arama çalışmaları sürüyor

Güvenlik ekiplerinin uçakta yaptığı arama çalışmalarının sonucunda herhangi bir patlayıcı madde bulunup bulunmadığına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yetkililer tarafından yapılacak incelemelerin ardından, uçakta bulunan notun kaynağı ve olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.

Olayla ilgili güvenlik birimlerinin çalışmaları sürerken, uçağın ve havalimanının güvenliği için uygulanan tedbirlerin sürdüğü bildirildi.