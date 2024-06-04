Ankara’da yasak aşk dehşeti! Ortalık kan gölüne döndü

Ankara’nın Sincan ilçesinde H.Ş., eşi E.Ş. ve evde bulunan A.H.’yi bıçakla öldürdü. H.Ş. daha sonra kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. H.Ş., iddiaya göre eve geldiğinde eşi E.Ş. ile yasak yaşadığı iddia edilen A.H.’yi birlikte yakaladı.
MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI
H.Ş. mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında E.Ş. ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, H.Ş. ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
KOMŞULARI HABER VERDİ
Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.Ş., E.Ş. ve A.H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir geldikleri olay yerinde krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.